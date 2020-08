Αθλητικά

Έρχεται στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Νασίμ Χνιντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιλογή - έκπληξη απο την Ένωση για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Με μια επιλογή - έκπληξη θέλει να συμπληρώσει η ΑΕΚ την πεντάδα των σέντερ μπακ της ενόψει της σεζόν 2020-2021. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τυνησία, η Ενωση φέρνει την Δευτέρα στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές τον 23χρονο διεθνή Τυνήσιο σέντερ μπακ Νασίμ Χνιντ, ο οποίος ανήκει στην Σφαξιέν.

Το δημοσίευμα της tunisienumerique αναφέρει πως υπάρχει ακόμη διαφορά στο οικονομικό μεταξύ ΑΕΚ και Σφαξιέν αφού οι Τυνήσιοι θέλουν 800.000 ευρώ και η ΑΕΚ δίνει 600. Ωστόσο, για να έρχεται ο παίκτης για εξετάσεις εκτιμάται πως η μεταγραφή θα πραγματοποιηθεί.

Ο Νασίμ Χνιντ έχει ύψος 1.90 και διακρίνεται για το δυναμικό στα όρια του σκληρού παιχνίδι του και για την ικανότητα του στον αέρα. Ο 23χρονος διεθνής έχει ακριβώς αυτά τα στοιχεία που θέλει και έχει ζητήσει ο Μάσιμο Καρέρα από τότε που επαψε η ΑΕΚ να ασχολείται με τον Βράνιες αφού είναι τρομερά επίμονος στο μαρκάρισμα και δεν σταματάει αν δεν καταφερει με οποιοδήποτε τρόπο να τελειώσει την φάση στην οποία εμπλέκεται. Επίσης είναι πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι και δίνει πλεονέκτημα στην ομάδα του τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά στημένα. Είναι δεξιοπόδαρος όμως χρησιμοποιεί πολύ καλά και το αριστερό του ενώ αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός στόπερ χωρίς όμως να έχει πρόβλημα να παίξει και δεξιά στο κέντρο της άμυνας ανάλογα με τον παρτενέρ του. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τους εκτελεστές πέναλτι της Σφαξιέν και μάλιστα έχει πετύχει δύο γκολ με αυτό τον τρόπο.

Από πέρυσι το καλοκαίρι είναι στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή της Τυνησίας Αλέν Ζιρές και ήταν στην αποστολή στο Κόπα Αφρικα του 2019 όπου αγωνίστηκε στον μικρό τελικό Τυνησία - Νιγηρία.

ΠΗΓΗ: AEK365