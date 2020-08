Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: κυβερνητικό μπάχαλο και με τις μάσκες

Επίθεση στην Κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων σε πλήρη σύνθεση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην Κυβέρνηση, αναφέροντας «Τη στιγμή που ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, μετά την γενική κατακραυγή υποσχόταν δωρεάν μάσκες στους μαθητές, η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως χαρακτήριζε τη μάσκα «προσωπικό αντικείμενο που επαφίεται στην ατομική ευθύνη» και τόνιζε πως το κόστος της επιβαρύνει την οικογένεια του κάθε παιδιού. Περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να ενημερώσει τους πολίτες ποιος από τους δύο υπουργούς του δεν ξέρει τι του γίνεται».

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους πως δεν μπορεί να ανοίξει τα σχολεία όπως άνοιξε και τον τουρισμό: άρον-άρον, χωρίς σχέδιο και με τα γνωστά αποτελέσματα. Σε όλη την Ευρώπη, εξαιτίας της πανδημίας, οι κυβερνήσεις επεξεργάζονται σχέδια για το άνοιγμα των σχολείων που προβλέπουν μείωση των μαθητών σε κάθε τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών και δωρεάν προμήθεια μασκών και αντισηπτικών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανοίξει τα σχολεία με αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τάξη σε σχέση με πέρυσι και με ένα απίστευτο μπάχαλο για τις μάσκες», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «επιτέλους ας σοβαρευτεί και να σταματήσει τα πειράματα με τα παιδιά, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς».