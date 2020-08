Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: 48 ώρες διορία για εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεους

Αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή της προθεσμίας για την κατάθεση των δηλώσεων, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες είναι σε εκκρεμότητα.

Εκπνέει αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φέτος και μέχρι στιγμής πάνω από το 90% των φορολογουμένων έχει ανταποκριθεί.

Πάντως ακόμη και για όσους μέχρι τώρα δεν έχουν καταθέσει τη δήλωσή τους εξετάζεται να δοθεί μια μικρή παράταση μέχρι το τέλος του μήνα ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα, ειδικά σε μια περίοδο με έντονες δυσκολίες. Μάλιστα απομένει να υποβληθούν περίπου 300.000 δηλώσεις Ε1 και να εκδοθούν 500.000 εκκαθαριστικά, τα οποία αναμένονται φέτος να φτάσουν στα 9 εκατομμύρια συνολικά!

Βέβαια τη Δευτέρα 31 Αυγούστου λήγει και η προθεσμία πληρωμής του φόρου εισοδήματος. Όσοι, δε, δεν κατέθεσαν τις δηλώσεις τους και δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση πριν την τελευταία παράταση καλούνται να πληρώσουν 2 δόσεις μαζεμένες (Ιουλίου και Αυγούστου) μέχρι τη Δευτέρα.

Μέχρι στιγμής τα περισσότερα εκκαθαριστικά, βγαίνουν χρεωστικά εν συγκρίσει με όσα είχαν βγει πέρυσι (36,1% φέτος έναντι 34,66% συνολικά το 2019).

Ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό έχει φτάσει στα 1.033 ευρώ, αλλά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ο μέσος όρος ανεβαίνει καθημερινά καθώς τα εκκαθαριστικά των τελευταίων ημερών τον ανεβάζουν.

Σημειώνεται ότι φέτος τα πιστωτικά εκκαθαριστικά ήδη έχουν ξεπεράσει τα 1,04 εκατομμύρια (1 στα 9), εν συγκρίσει με πέρυσι που ήταν μόλις 981.381 όλα κι όλα. Αλλά το ποσόν επιστροφής για κάθε φορολογούμενο είναι μικρότερο φέτος, μόλις 331 ευρώ (προς το παρόν) έναντι 378 ευρώ πέρυσι.

Πηγή: Reporter.gr