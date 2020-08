Πολιτική

Τον “χαβά” της η Τουρκία – Εξέδωσε νέα NAVTEX

Συνεχίζει απτόητη της προκλήσεις η Τουρκία παρά το "τελεσίγραφο" της ΕΕ. Ποια περιοχή δεσμεύουν για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Συνεχίζει απτόητη τις προκλήσεις η Τουρκία, παρά το τελεσίγραφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συμμορφωθεί και να σταματήσει τις αυθαίρετες ενέργειες και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Το βράδυ της Παρασκευής, η Άγκυρα εξέδωσε νέα NAVTEX δεσμεύοντας περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και την Κύπρο, όπου και θα κάνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της νέας NAVTEX είναι από σήμερα μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η Λευκωσία απάντησε με έκδοση αντι-Navtex καταγγέλλοντας την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Διεθνούς Δικαίου και της ασφάλειας στην περιοχή και τονίζοντας ότι η μόνη αρμόδια για οδηγίες εκεί είναι η Λάρνακα.