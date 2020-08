Αθλητικά

GP Σπα: ο Χάμιλτον την pole position

Από κοντά κι ο ομόσταυλος του, Βάλτερι Μπότας.

Για μία ακόμη φορά, ο Λιούις Χάμιλτον, θα εκκινήσει από την pole position ενός γκραν πρι.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes θα είναι μπροστά από τους υπόλοιπους αντιπάλους του στον αυριανό (30/08) αγώνα του Βελγίου, καθώς έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινές (29/08) κατατακτήριες δοκιμές.

Ο ομόσταυλος του στην γερμανική ομάδα, Βάλτερι Μπότας θα ξεκινήσει από την 2η θέση κι αμέσως μετά θ΄ ακολουθήσει από την 3η ο «πιλότος» της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός, ο οποίος προηγείται στην κατάταξη με 37 βαθμούς διαφορά από τον Ολλανδό, Μαξ Φερστάπεν, έκανε ρεκόρ γύρου στην πίστα των 7 χλμ του Σπα σε 1 λεπτό και 41.252 δευτερόλεπτα, 0.511 πιο γρήγορα από τον Μπότας και 0.5626 δευτερόλεπτα από τον Φερστάπεν.

Η σημερινή pole position επέκτεινε το ρεκόρ του Χάμιλτον σε 93 στην καριέρα του και την αφιέρωσε στον αστέρα του Χόλιγουντ «Black Panther», Τσάντγουΐκ Μπόουζμαν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του εντέρου την Παρασκευή (28/08) στα 43 του χρόνια!

Για τον 35χρονο Χάμιλτον ήταν η 5η pole posiotion σε 7 αγώνες της τρέχουσας περιόδου, ενώ παράλληλα επέκτεινε το ρεκόρ του σε 6 στη βελγική πίστα του Σπα.