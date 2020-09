Life

Έλτον Τζον: στα charts δεν κυριαρχούν... πραγματικά τραγούδια

Ποιούς δηλώνει ότι ξεχωρίζει και γιατί "πυροβολεί" όσους δεν γράφουν μονοι την μουσική τους.

Ο Έλτον Τζον άσκησε κριτική στους σύγχρονους μουσικούς της ποπ, οι οποίοι δεν γράφουν οι ίδιοι τη μουσική τους.

Ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και πιανίστας εμφανίστηκε στο BBC Radio 6 Music την περασμένη εβδομάδα και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μουσική που κυριαρχεί στα charts, λέγοντας ότι δεν είναι «πραγματικά τραγούδια».

Ο Έλτον Τζον, είπε ότι είναι θαυμαστής των καλλιτεχνών που γράφουν τη δική τους μουσική, ξεχωρίζοντας τον τραγουδιστή-τραγουδοποιό Father John Misty και τον 21χρονο μουσικό και YouTuber Conan Gray ως δύο από τους αγαπημένους του.

«Ο Conan είναι από την Αμερική και είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης στο American Spotify Top 50 που γράφει τραγούδια χωρίς κανέναν άλλο» είπε ο Έλτον Τζον.

«Όλοι οι άλλοι έχουν τέσσερις ή πέντε δημιουργούς [ανά κομμάτι]. Κοιτάξτε τις περισσότερες ηχογραφήσεις στα charts -δεν είναι πραγματικά τραγούδια, είναι αποσπάσματα. Και είναι ωραίο να ακούς κάποιον να γράφει ένα σωστό τραγούδι» ανέφερε.

Ο Έλτον Τζον παρατήρησε ακόμη ότι ενώ υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που γράφουν τραγούδια, αυτά δεν επιλέγονται από ραδιοφωνικούς σταθμούς επειδή είναι πολύ περίπλοκα. «Έχουμε τραγούδια από υπολογιστή όλη την ώρα και δεν με ενδιαφέρει» σημείωσε.