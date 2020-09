Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: απανωτοί θάνατοι την Πέμπτη στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκετοί ασθενείς – φορείς της νόσου εξέπνευσαν τις τελευταίες ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξαν τις νυχτερινες και πρωινές ώρες, αρκετοί ασθενείς ανά την χώρα.

Ειδικότερα, στις 00:50 κατέληξε μία 94χρονη στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου νοσηλευόταν από τις 25 Ιουλίου. Η γυναίκα έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Ακόμη, μια 72χρονη με υποκείμενα νοσήματα, κατέληξε στην Εντατική του ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, στις 03:25 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ένας 86χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στις 4:16 στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, στην Αθήνα.

Σε επιπλοκές της νόσου αποδίδεται και ο θάνατος μιας γυναίκας, 100 ετών, που κατέληξε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη αιωνόβια, η οποία ειχε κολλήσει τον κορονοϊό στο γηροκομείο της Θεσσαλονίκης, επρόκειτο να πάρει εξιτήριο, αφού η κατάσταση της ειχε βελτιωθεί, το τελευταίο τεστ στο οποίο είχε υποβληθεί ήταν αρνητικό.Όμως, η κατάσταση της επιδεινώθηκε αιφνιδίως και κατέληξε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεδομένων των παραπάνω, ειναι πιθανότερο να μην καταμετρηθεί στην επίσημη λίστα των θανάτων απο κορονοϊό.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης έγιναν γνωστοί ακόμη δύο θάνατοι στην Ελλάδα.

Κατά την τακτική ενημέρωση, είχαν ανακοινωθεί 273 νεκροι συνολικά στην χώρα και 233 νέα κρούσματα.