Κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας σε βάρος του Μέτσελντερ

Σαν “βόμβα” έσκασε τον περασμένο Σεπτέμβριο η είδηση ότι ο Κρίστοφ Μέτσελντερ ερευνάται για παιδική πορνογραφία, αλλά πλέον του απαγγέλθηκαν και σχετικές κατηγορίες.



Ο Γερμανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ήταν μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου την περασμένη δεκαετία, με δεκάδες συμμετοχές στην Εθνική Γερμανίας και κατακτήσεις τίτλων με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ως έναν από τους κορυφαίους στόπερ του κόσμου.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, όμως, μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο της γερμανικής αστυνομίας, βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας, τα οποία φέρεται να μοιράζονταν και με άλλους ανθρώπους. Το γερμανικό δικαστήριο λοιπόν, του απήγγειλε και κατηγορίες για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού.