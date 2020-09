Ζώδια

Ζώδια: Πώς μπορούν να αποκτήσουν χρήματα παρά την κρίση!

Ποιες είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ταιριάζουν σε κάθε ζώδιο και του αποφέρουν χρήματα. Πώς θα εξελιχθούν τα οικονομικά τους...

ΚΡΙΟΣ: Ο Πλούτωνας με τη διέλευσή του -μέχρι το 2023- μέσα από τον Αιγόκερω, σας ωθεί να γίνετε περισσότερο ρεαλιστές. Όποιο και αν είναι το αντικείμενο της εργασίας σας, φροντίστε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτό, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσετε κάποιες πληροφορίες ή να ξανακαθίσετε στα θρανία.

ΤΑΥΡΟΣ: Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα (μέχρι το 2023) ο Πλούτωνας μέσα από τον Αιγόκερω αναμένεται να σας φέρει εξαιρετική τύχη σε οτιδήποτε σχετίζεται με επιχειρήσεις με τους ξένους ή με το εξωτερικό, με τις εκδόσεις και με την ανάμιξη στην πολιτική.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω μιλά για κέρδη που προέρχονται από τη διαχείριση χρημάτων τρίτων. Ασφάλειες, δάνεια, μετοχές, μεγάλες εταιρείες, είναι μερικοί μόνο από τους τομείς που θα σας ανεβάσουν. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του Πλούτωνα σε αυτή τη θέση (μέχρι το 2023) είστε υποψήφιοι «Κροίσοι» από μια δωρεά ή μια σημαντική κληρονομιά. ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί να εργαστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα, χωρίς την αντίστοιχη ανταμοιβή. Ο Πλούτωνας θα συνεχίσει να σας κουράζει στη δουλειά, η τύχη σας ωστόσο δουλεύει «από αλλού». Ο Ποσειδώνας μέσα από τους Ιχθύς ευνοεί όσο δεν φαντάζεστε τα σχέδιά σας και φέρνει λεφτά με ουρανοκατέβατο τρόπο (ακόμα και από τυχερά παιχνίδια). ΛΕΩΝ: Ο Πλούτωνας μέσα από τον Αιγόκερω για αρκετά χρόνια θα προσφέρει δυνατότητες πλούτου μέσα από επενδύσεις που σχετίζονται με νέες επιχειρήσεις και με τη δική σας προσωπική προσπάθεια και εργασία. ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω-για αρκετά χρόνια- πέρα από χρήμα σας χαρίζει και κάτι άλλο που είναι ανεκτίμητο: Την προσωπική ευτυχία μέσα από τον έρωτα, το σύντροφο, τα παιδιά σας. ΖΥΓΟΣ: Με τον Ουρανό να κινείται στον Ταύρο είναι πολύ πιθανό να κάνετε μια σημαντική συνεργασία στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω αρκεί να είστε ξεκάθαροι στους όρους και τις υποχρεώσεις του κάθε μέλους αλλά και αποφασισμένοι να εργαστείτε σκληρά ώστε να δείτε τους κόπους σας να αποδίδουν. Ο Πλούτωνας ως το 2023 σας παρέχει ευκαιρίες για χρήσιμες κοινωνικές γνωριμίες ή ακόμη και ένα γάμο που θα σας κατοχυρώσει! ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω ως το 2023 θα πρέπει να προσέξετε τις επιλογές σας όσον αφορά συνεργάτες και συνεταίρους. Πάντως θα έχετε επιτυχία αν ασχοληθείτε περισσότερο με το θέμα της επικοινωνίας, με τις δημόσιες σχέσεις και με δραστηριότητες που θα αναδείξουν την κοινωνικότητά σας. ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω ως το 2023 θα υπάρξουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στα οικονομικά σας, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για να πιάσετε την «καλή». Η τύχη μπορεί να μη σας ευνοεί τόσο στον τζόγο, όσο στις προσωπικές προσπάθειες και στη δουλειά, όπου οι ευθύνες θα έχουν το αντίστοιχο αντίκρισμα. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μέχρι το 2023 ο πλανήτης του πλούτου, ο Πλούτωνας, θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, προσφέροντας -ανά διαστήματα- ευκαιρίες για να αυξήσετε σημαντικά τα εισοδήματά σας. Αν έχετε την δυνατότητα, δοκιμάστε να στήσετε τη δική σας, ανεξάρτητη επιχείρηση. ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μια πολύ τυχερή περίοδος ξεκινά για εσάς στις 20 Δεκέμβριου του 2020 μέχρι την Πρωτοχρονιά του 2022 όταν ο Δίας θα διέρχεται από το ζώδιο σας! Με τον Πλούτωνα μέσα από τον Αιγόκερω δεν θα πρέπει να ανακοινώνετε τα σχέδιά σας, αλλά να φροντίζετε να μένουν κρυφά μέχρι την πραγματοποίησή τους. ΙΧΘΥΕΣ: Ο ιδεαλισμός και η πίστη σε ιδανικά είναι χαρακτηριστικά του δικού σας ανθρωπιστικού πνεύματος. Ο Πλούτωνας μέσα από τον Αιγόκερω και ο Ποσειδώνας στο δικό σας ζώδιο μέσα στα επόμενα χρόνια θα σας ωθήσουν σε ενέργειες που έχουν να κάνουν με αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί να μη γίνετε πάμπλουτοι, σίγουρα όμως θα βρεθείτε στην κορυφή των καταστάσεων μιας νέας πραγματικότητας. Αυτός εξάλλου είναι ο πλούτος σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα και σταθμά. Διαβάστε περισσότερα εδώ: astrologos.gr