Πίπα - Terminator πήρε δώρο ο Σβαρτζενέγκερ

Ο ηθοποιός, μποντιμπίλντερ και πολιτικός γιόρτασε τα 73α γενέθλιά του, στις 30 Ιουλίου.

Ο Μαξ, ο οποίος είναι επίσης χρήστης της πλατφόρμας ως u/RadonLab πόσταρε στο Reddit μια φωτογραφία πίπας-Terminator που ο ίδιος είχε σκαλίσει ως δώρο για τα γενέθλια του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας. Ο Άρνολντ ενθουσιάστηκε θέλησε να την αγοράσει, ο Μαξ είπε ότι μόνο ως δώρο μπορεί να την προσφέρει, μετά από αβρότητες ο Governator δέχθηκε υπό τον όρο να στείλει φωτογραφία του, υπογεγραμμένη ως «ευχαριστώ». Την οποία και πόσταρε ο καλλιτέχνης τσιμπουκιών. Κάποιος χρήστης του Reddit άκομψα και αγενώς αμφισβήτησε τη γνησιότητα της υπογραφής και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ τον έβαλε στη θέση του (όπως ενημερώνει το Bored Panda, ο εν λόγω έξυπνος έχει πλέον διαγραφεί από χρήστης του Reddit).

Με τον Μαξ ήρθε προσφάτως σε επαφή το Bored Panda μιας και τα ποστ τράβηξαν την προσοχή υπερβολικά μεγάλου αριθμού redditors. O Μαξ δήλωσε ότι από μικρός του άρεσε να ζωγραφίζει και να σκαλίζει. Είπε ότι δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο του στη ζωή παρότι έκανε διάφορες δουλειές αλλά «το 2018 όλα αυτά άλλαξαν ότι ξεκίνησα να σκαλίζω πίπες». Αυτοδίδακτος στο σκάλισμα τσιμπουκιών, o Μαξ φιλοτέχνησε τη συγκεκριμένη πίπα που είναι ένα σκαλισμένο στο χέρι και βαμμένο κεφάλι του πιο εμβληματικού χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Σβαρτσενέγκερ, του Cyberdyne Systems Model 101 ή, του T-800, περισσότερο γνωστού ως Terminator. Η ομοιότητα είναι εκπληκτική. Ακόμη και το εργαλείο με το οποίο πατάς τον καπνό την ώρα που φουμάρεις αρειμανίως είναι κατασκευασμένο πάνω στο μοντέλο του T-1000, του ανδροειδούς δολοφόνου που αλλάζει μορφή.

Ο GovSchwarzenegger είδε τη φωτογραφία της πίπας, την ερωτεύτηκε και θέλησε να την έχει. «Ουάου. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι όμορφο. Θα μου το πουλούσες αυτό;» έγραψε. «Θα ήθελα να σας δώσω αυτήν την πίπα. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σας;» ήρθε απάντηση από RadonLab. «Αν επιμένεις να μου τη δώσεις, επιμένω να σου στείλω μια υπογεγραμμένη φωτογραφία μου να την καπνίζω (Τώρα που είναι 2020, υπογράφω ό,τι χρειάζεται στον υπολογιστή μου και τα στέλνω με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν αυτό είναι εντάξει για σένα). Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα και θα σου δώσω λεπτομέρειες» απάντησε ο GovSchwarzenegger. Όλο ενθουσιασμό η απάντηση από RadonLab: «Wow Sir. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Βεβαίως και συμφωνώ. Σας έχω ήδη στείλει μηνύματα αλλά θα γράψω ξανά. Σας ευχαριστώ».

Ο Μαξ παρέλαβε μια ηλεκτρονική φωτογραφία του Άρνολντ να καπνίζει την πίπα. Στην οποία, ο πρώην κυβερνήτης είχε γράψει «Στον Radon, ευχαριστώ για τη σπουδαία πίπα» και κάτω δεξιά είχε βάλει την υπογραφή του.

Σε αυτόν που υποστήριξε ότι το κείμενο πάνω στη φωτογραφία δεν είναι αυθεντικό, ο Σβαρτσενέγκερ μπήκε στον κόπο να απαντήσει αυτοπροσώπως: «Την υπέγραψα στον υπολογιστή μου, χρησιμοποιώντας το χέρι μου και το stylus μου, όπως είχα πει στο πρώτο ποστ στο reddit ότι θα κάνω, άρα πιστεύω ότι λογίζεται σαν να έχει χειρόγραφη υπογραφή. Δεν είναι τα πάντα συνομωσία, κάποιες φορές μπορείς απλά και μόνο να απολαμβάνεις τα πράγματα».