Πολιτική

Δένδιας: Η προκλητικότητα της Τουρκίας προσεγγίζει σημεία παραλογισμού

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο. Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαρoπούλου στην Τουρκία.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τόσο για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο όσο και για τις συμφωνίες της Ελλάδας για την χάραξη ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο.

«Οι συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Μαζί με την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν ξέρω αν άλλη χώρα έχει κάνει τρεις συμφωνίες σε έναν χρόνο».

Όσον αφορά την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε για την προκλητικότητά της ότι «προσεγγίζει σημεία παραλογισμού».

«Η Ελλάδα εκπμέμπει σοβαρότητα και ανάγκη τήρησης της διεθνής νομιμότητας. Κρίμα που έχουμε γείτονα που δεν αντιμετωπίζει το θέμα με την ίδια άποψη» κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έκανε λόγο για ένα «κύμα κλιμακούμενων προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας».

«Παραγνωρίζοντας τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου δυναμιτίζει την κατάσταση στην ανατολική Μεσογειο με εμπρηστικέ δηλώσεις και προκλητικές κινήσεις. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική κυραρχία» πρόσθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με προκλήσεις. Η πλευρά που έχει οδηγήσει στην κλιμάκωση πρέπει να προχωρήσει και στην αποκλιμάκωση. Η κυβέρνηση με τη στάση της έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης των ελληνικών θέσεων και αποδοκιμασίας των τουρκικών θέσεων. Η Ελλάδα σε συνεργαίασ με τους συμμάχους της θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα» κατέληξε η κυρία Σακελλαροπούλου.