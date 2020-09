Κοινωνία

Έρευνα του ΑΝΤ1 - Κορονοϊός: μάσκες και… συνωστισμός στα μέσα μεταφοράς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιβάτες λένε ότι οι αποστάσεις δεν τηρούνται, λόγω του αριθμού των δρομολογίων και της αυξημένης ανάγκης για μετακινήσεις.