Κοινωνία

Εξιχνιάστηκε στυγερή δολοφονία για λίγα ευρώ!

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού αλλοδαπού για έγκλημα που έγινε για μια «χούφτα» ευρώ.

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 77χρονου στη Μάνδρα Αττικής, προχώρησαν οι Αρχές και συνέλαβαν έναν 18ρονος από το Κουβέιτ.

Το θύμα είχε βρεθεί νεκρό μέσα στο σπίτι του το μεσημέρι της 4ης Αυγούστου μέσα στη μονοκατοικία που διέμενε και η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του προήλθε από ασφυξία.

Από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εξακριβώθηκε ότι ο δράστης είναι ο 18χρονος αλλοδαπός που προχώρησε στο έγκλημα με κίνητρο τη ληστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 77χρονος είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του τον θύτη κι όταν αποκοιμήθηκε ο δράστης άρχισε να ψάχνει για χρήματα και τιμαλφή.

Το θύμα όμως τον αντιλήφθηκε και ξύπνησε, με αποτέλεσμα ο 18χρονος για να τον εξουδετερώσει να τον πνίξει με ένα μαξιλάρι.

Στη συνέχεια αφαίρεσε 30 ευρώ τα οποία βρήκε, ένα κινητό το οποίο πούλησε για 5 ευρώ και μια κάρτα συγκοινωνιών.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη ο 18χρονος.