Άφησαν το περιβραχιόνιο στον Μαγκουάιρ

Τι λέει ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την δικαστική εμπλοκή και το επεισόδιο στην Μύκονο, αλλά και τις επιπτώσεις του στον παίκτη και την ομάδα

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, επιβεβαίωσε σήμερα (12/9) ότι ο Χάρι Μαγκουάιρ θα παραμείνει αρχηγός της ομάδας αυτή τη σεζόν, παρά την εμπλοκή του στη γνωστή νομική υπόθεση στην Ελλάδα.

«Αντιμετωπίζει πολύ καλά την κατάσταση και φυσικά θα είμαι εκεί για να τον υποστηρίξω», δήλωσε ο Σόλσκιερ στην ιστοσελίδα του συλλόγου. «Θα είναι ο αρχηγός μας. Θα αφήσουμε τον Χάρι και τους εκπροσώπους του να φροντίσουν τη διαδικασία».

Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε 21μηνη φυλάκιση με αναστολή από τα ελληνικά δικαστήρια, επειδή κρίθηκε ένοχος για επίθεση, προσβολή και απόπειρα διαφθοράς εναντίον αστυνομικών, κατά τη διάρκεια περιστατικού στη Μύκονο.

Ο 27χρονος πρώην παίκτης της Λέστερ αρνήθηκε τα γεγονότα και άσκησε έφεση στην απόφαση, η οποία ανατρέπει την ετυμηγορία και σημαίνει ότι δεν έχει ποινικό μητρώο μέχρι να γίνει μια νέα δίκη.

Μετά την αρχική απόφαση του δικαστηρίου, ο Μαγκουάιρ δεν είχε επιλεγεί για τους πρόσφατους αγώνες της Αγγλίας στο Nations League, εναντίον της Ισλανδίας και της Δανίας, ωστόσο ο τεχνικός της Εθνικής, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, δήλωσε ότι σκοπεύει να τον επαναφέρει στην ομάδα για τις επόμενες διεθνείς συναντήσεις.

Ο Μαγκουάιρ μεταγράφηκε από τη Λέστερ τον Αύγουστο του 2019 για 87 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τον κατέστησε τον πιο ακριβό αμυντικό στον κόσμο. «Φυσικά ο Χάρι (...) είχε ένα σκληρό καλοκαίρι. Δεν είχε μεγάλο διάλειμμα», είπε ο Σόλσκιερ.

«Οι διακοπές του ήταν διαφορετικές από τις άλλες γιατί του δώσαμε μερικές ακόμη μέρες και μετά επέστρεψε και φαινόταν καλά. Για μένα, είναι (...) ένας απόλυτα ανώτερος άνθρωπος και ήταν πάντα ένας θετικός τύπος, με σωστές αξίες», δήλωσε ο προπονητής του.