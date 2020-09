Οικονομία

Moody’s: Υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας

Η ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης για την αξιολόγηση του χρέους της Τουρκίας.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s μείωσε την αξιολόγηση του χρέους της Τουρκίας κατά μια βαθμίδα από Β1 σε Β2 και δήλωσε ότι διατηρεί τις αρνητικές προοπτικές για την τουρκική οικονομία.

Οι Υπηρεσίες Επενδυτών της Moody's σε ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε αργά την Παρασκευή επικαλέστηκαν ως λόγους για την υποβάθμιση σε B2 από B1 μια πιθανή κρίση στο ισοζύγιο πληρωμών, θεσμικά προβλήματα και διάβρωση των δημοσιονομικών αποθεμάτων.