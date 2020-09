Life

Ο Τομ Χανκς συναντά... τον Έλβις Πρίσλεϊ

Ο Τομ Χανκς επιστρέφει στην Αυστραλία για να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας για τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον αποτέλεσαν θέμα στα πρωτοσέλιδα του Τύπου, επειδή ήταν μεταξύ των πρώτων διάσημων που είχαν θετικά αποτελέσματα στα τεστ για COVID-19.

Εκείνη την εποχή, το ζευγάρι βρισκόταν στην Αυστραλία, όπου ο Τομ Χανκς υποδυόταν τον Τομ Πάρκερ, γνωστό ως «συνταγματάρχη», μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του Μπαζ Λούρμαν για το αείμνηστο είδωλο της μουσικής.

Η παραγωγή της ταινίας διακόπηκε ενώ οι Χανκς και Γουίλσον νοσηλεύτηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα προτού απομονωθούν στο ενοικιαζόμενο σπίτι τους στην Αυστραλία και, τελικά, επέστρεψαν στις ΗΠΑ.

Σε δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρεται ότι ο 64χρονος ηθοποιός εθεάθη να φτάνει με ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο Κουλανγκάτα του Κουίνσλαντ.

«Επιστρέψαμε» είπε ο Λούρμαν σε δήλωσή του στο Variety. «Είναι πραγματικό προνόμιο σε αυτήν την άνευ προηγουμένου παγκόσμια στιγμή ότι ο Τομ Χανκς μπόρεσε να επιστρέψει στην Αυστραλία για να συνεργαστεί με τον Όστιν Μπάτλερ και όλο το εξαιρετικό καστ και το συνεργείο μας για να ξεκινήσει η παραγωγή του φιλμ Elvis» τόνισε.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Mail, ο Χανκς φαίνεται να βγαίνει από το τζετ, φορώντας αθλητική φόρμα και μαύρη μάσκα προσώπου καθώς συναντιέται με υπαλλήλους του αεροδρομίου με εξοπλισμό προστασίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός ηθοποιός - που δεν συνοδεύονταν από τη Γουίλσον - μετέβη στο Oracle Resort στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, συνοδεία αστυνομικών.

«Δεν μπορώ να μην επισημάνω πόσο τυχεροί αισθανόμαστε στο τρέχον κλίμα που η πολιτεία του Κουίνσλαντ και οι κάτοικοί της γενικά υποστήριξαν τόσο την ταινία» ανέφερε ο Μπαζ Λούρμαν. «Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας στην κυβέρνηση του Κουίνσλαντ και στις υγειονομικές αρχές του Κουίνσλαντ για τις εξαιρετικά προσεκτικές διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε ένα παράδειγμα για το πώς η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα μπορούν να προχωρήσουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα με τρόπο που προστατεύει την ομάδα μας και την κοινότητα γενικότερα. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που θα αρχίσουμε να δουλεύουμε με τον Τομ Χανκς όταν θα βγει εκτός καραντίνας σε δύο εβδομάδες» πρόσθεσε.

Η επιστροφή του Χανκς στην Αυστραλία ενισχύει τις προηγούμενες αναφορές ότι η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας υψηλού προϋπολογισμού - με πρωταγωνιστή τον Όστιν Μπάτλερ ως Βασιλιά - πρόκειται να συνεχιστεί. Η εφημερίδα Brisbane Times είχε δημοσιεύσει ότι μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου επέστρεψαν στη Χρυσή Ακτή και υποβλήθηκαν σε τεστ για COVID-19.