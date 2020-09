Κοινωνία

“Ιανός” - Λέκκας στον ΑΝΤ1: είναι περίεργο αυτό που αντικρίσαμε στην Καρδίτσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Καρδίτσα είναι ένας μεγάλος ορμητικός ποταμός, τόνισε ο Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τι είπε για τις εικόνες που αντίκρισε στην περιοχή.