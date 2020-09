Οικονομία

“Ιανός” - Αγοραστός στον ΑΝΤ1: θα πιέσουμε για τις αποζημιώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί που επλήγησαν από τον "Ιανό", καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν...