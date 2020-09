Life

“Ήλιος”: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια (εικόνες)

Όλες οι εξελίξεις της νέας, καθημερινής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 "Ήλιος" που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό από το πρώτο επεισόδιο.

Πάρτε μία... "γεύση"

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Η Λήδα συναντιέται πρώτη φορά με τον Φίλιππο μετά από 18 χρόνια. Τα συναισθήματα και των δύο ανάμεικτα… Η Αλίκη φοβάται πως ο Φίλιππος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την Λήδα, ενώ τον φόβο της ενισχύει η Αλεξάνδρα - η μητέρα του Φίλιππου - που νιώθει πως τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχό της. Η στιγμή που η Λήδα πρέπει να αντιμετωπίσει τους γονείς της και να τους πει όλη την αλήθεια για το παρελθόν έχει φτάσει και δεν είναι καθόλου εύκολη για κανέναν… Ταυτόχρονα, βλέπει πως «χάνει» τον γιο της, μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για τον πατέρα του. Ο Δημήτρης ανακρίνει το Φίλιππο, καθώς νέα στοιχεία τον οδηγούν σε αυτόν… Η Λήδα συναντάει την Κατερίνα, τη σύντροφο του Πάνου, η οποία φαίνεται πως κάτι φοβάται και έχει πολλά να κρύψει σε σχέση με τη δολοφονία… Η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα που την αναστατώνει…

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5

Ο Φίλιππος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να μιλήσει στα παιδιά του για τον Πέτρο. Ο Δημήτρης πλησιάζει όλο και περισσότερο τη Λήδα καθώς συνεχίζει να ψάχνει το παρελθόν της αδερφής της. Η Λήδα συναντάει την παλιά της φίλη, Σοφία και προσπαθούν να πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν. Τι κρύβει, όμως, και η Σοφία σε σχέση με το παρελθόν τους; Η Αλίκη κανονίζει να συναντήσει τη Λήδα… Ο Δημήτρης πλησιάζει μια παλιά φίλη της Αγγελικής, η οποία του δίνει μια πολύ διαφορετική εικόνα για τη ζωή της και τη σχέση της με τον Φίλιππο. Ο Πέτρος βρίσκεται αντιμέτωπος με την εχθρική συμπεριφορά της Εύας… Οι πιέσεις που δέχονται η Λήδα κι ο Φίλιππος δεν καταφέρνουν να τους απομακρύνουν. Μπορεί, όμως, να έχει συνέχεια μια συνάντηση που καθυστέρησε δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια; Ο Δημήτρης ανακαλύπτει τον σκοτεινό ρόλο της Αλεξάνδρας στο παρελθόν…

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Η Λήδα προσπαθεί να πλησιάσει τη μητέρα της, αλλά η Μαρία την κρατά σε απόσταση, διατηρώντας ψυχρή στάση απέναντί της. Ο Αντώνης συναντά την πιο στενή φίλη της Αγγελικής και μαθαίνει πως η κόρη του, ενώ ήταν ακόμα φοιτήτρια, ζούσε μια κρυφή ζωή, για την οποία ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα. Παράλληλα, ο Δημήτρης βάζει και τον Δήμο στο κάδρο των υπόπτων για το φόνο του Πάνου, όταν μαθαίνει για έναν καυγά που είχαν οι δύο άντρες λίγο πριν τη δολοφονία. Η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού από το παρελθόν θα συνταράξει τη Λήδα, όταν ο Φίλιππος αποφασίζει να της εξηγήσει τον λόγο που χώρισαν πριν από πολλά χρόνια. Ο Δημήτρης αποφασίζει να γίνει εκταφή της Αγγελικής για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του θανάτου της. Ο Νίκος προσφέρεται να βοηθήσει τη Λήδα να διαφύγει μυστικά στο εξωτερικό με τον Πέτρο, για να γλυτώσει το διασυρμό. Θα πάρει το ρίσκο;

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Ο Φίλιππος, παρά τις έντονες αντιδράσεις των παιδιών του, προχωράει στην αναγνώριση του Πέτρου. Η Λήδα αντιμετωπίζει την εχθρική στάση της μητέρας της που την κατηγορεί ακόμη και για την επικείμενη εκταφή της Αγγελικής, ενώ δοκιμάζεται και η σχέση της με τον Πέτρο. Ο Δημήτρης και ο Χρήστος καταλαβαίνουν πως πολλοί είναι αυτοί που τους αποκρύπτουν πληροφορίες, ενώ στη λίστα των υπόπτων μπαίνουν ο Φίλιππος, η Αλεξάνδρα, αλλά και η φίλη του θύματος, Κατερίνα, η οποία αποκαλύπτεται πως διατηρεί κρυφό δεσμό. Η Εύα αρνείται πεισματικά να δεχτεί ως αδελφό της τον Πέτρο, δημιουργώντας δυσάρεστες καταστάσεις στο σπίτι. Η Αλίκη, με τον φόβο ότι θα χάσει τον Φίλιππο, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Αντώνης αποκαλύπτει τον καυγά που είχε με την κόρη του, Αγγελική λίγο πριν εκείνη αυτοκτονήσει, προκαλώντας την οργή της Μαρίας. Η νεκροψία της Αγγελικής φέρνει στο φως κάτι αναπάντεχο που θα ανατρέψει τα πάντα…

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Διονύσης Λαμπίρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Αντίνοο Αλμπάνη, Ντόρα Μακρυγιάννη

Στον ρόλο του Δήμου: ο Μάριος Αθανασίου

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Νίκος Αρβανίτης, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ακίνδυνος Γκίκας, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Έλενα Μαρσίδου, Γεωργία Μαυρογεώργη, Γιώργος Μπένος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Βαγγέλης Παπαδάκης, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Αστέρης Πελτέκης, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Ηλέκτρα Τζωρτζάκη, Βασίλης Τριανταφύλλου, Δέσποινα Τσούτσα, Ορέστης Χαλκιάς, Δώρα Χρυσικού, Ειρήνη Ψυχράμη

