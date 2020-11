Υγεία - Περιβάλλον

Πώς το σεξ μετά το έμφραγμα σώζει ζωές

Η έρευνα για την επιστροφή στη σεξουαλική δραστηριότητα μετά το έμφραγμα. Πώς γίνεται ασπίδα ζωής το σεξ.

Η επιστροφή στα συνήθη επίπεδα σεξουαλικής δραστηριότητας λίγους μήνες μετά από ένα έμφραγμα σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα μακρόχρονης επιβίωσης, σύμφωνα με μία νέα έρευνα Ισραηλινών επιστημόνων.

Το σεξ λειτουργεί και ως μορφή σωματικής άσκησης, αυξάνοντας τους παλμούς της καρδιάς και την αρτηριακή πίεση. Αν και μερικές μορφές η έντονη σωματική δραστηριότητα -συμπεριλαμβανομένου του σεξ- μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα, συνήθως η τακτική σωματική δραστηριότητα μειώνει σε βάθος χρόνου τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παρομοίως, το τακτικό σεξ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για την καρδιά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Γιαρίβ Γκέρμπερ του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό προληπτικής καρδιολογίας «European Journal of Preventive Cardiology» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, μελέτησαν 495 ασθενείς (το 90% άνδρες) με μέση ηλικία 53 ετών, που είχαν νοσηλευθεί για έμφραγμα.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Σε αυτούς που απείχαν για καιρό από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα μετά το έμφραγμα (το 47%) και εκείνους που σχετικά γρήγορα επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα σεξουαλικής δραστηριότητας ή και σε μεγαλύτερα (το 53%). Σε βάθος 22 ετών, 211 ασθενείς (43%) πέθαναν.

Η ανάλυση έδειξε πως οι άνθρωποι της δεύτερης ομάδας (σχετικά γρήγορη επανάληψη του σεξ μέσα σε ένα εξάμηνο από το έμφραγμα) είχαν κατά μέσο όρο 35% μικρότερο κίνδυνο θανάτου, σε σχέση με όσους απείχαν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Λόγω της μικρής συμμετοχής γυναικών στο δείγμα, είναι ασαφές κατά πόσο κάτι παρόμοιο συμβαίνει στον ίδιο βαθμό στις γυναίκες.

Σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ο δρ Γκέρμπερ, «αυτά τα ευρήματα πρέπει να μειώσουν τις ανησυχίες των ασθενών όσον αφορά την επιστροφή τους στο συνηθισμένο επίπεδο σεξουαλικής δραστηριότητας μετά από ένα έμφραγμα».