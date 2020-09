Κοινωνία

Εκκένωση υπό κατάληψη κτιρίου στο Παγκράτι

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου υπέβαλε μήνυση και ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. την εκκένωσή του.

Επιχείρηση, για εκκένωση υπό κατάληψη κτιρίου στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτι, πραγματοποίησε το πρωί η Αστυνομία.

Το εν λόγω κτίριο είχαν καταλάβει αντιεξουσιαστές από το 2016, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του να αναγκαστεί να υποβάλλει μήνυση.

Ο ίδιος ζήτησε από την ΕΛΑΣ την εκκένωσή του και έτσι μεγάλη δύναμη της αστυνομίας βρέθηκε από νωρίς στο σημείο.

Εντός του κτιρίου δεν υπήρχαν άτομα ή αντικείμενα, οπότε ακολούθησε η σφράγιση του κτιρίου, το οποίο θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του.