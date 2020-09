Κόσμος

Πέθανε από υπερβολική κατανάλωση γλυκόριζας

Η "αδυναμία" του στο φυτό του κόστισε τη ζωή.



Ακριβά πλήρωσε ένας εργάτης στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ την υπερβολική αγάπη του για τη γλυκόριζα.



Ο λόγος για έναν 54χρονο άνδρα ο οποίος επί αρκετές εβδομάδες κατανάλωνε 1,5 σακούλα γλυκόριζα με αποτέλεσμα να τον «προδώσει» η καρδιά του.



Συγκεκριμένα ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε ενώ γευμάτιζε σε φαστ-φουντ, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, εκείνος άφησε την τελευταία του πνοή την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί.



Ακόμα και μια μικρή ποσότητα γλυκόριζας σε καθημερινή βάση μπορεί να προκαλέσει καρδιολογικά προβλήματα ειδικά σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 40 ετών, καθώς οι ουσίες που περιέχει το φυτό μπορούν να προκαλέσουν σημαντική πτώση στο κάλιο και αστάθεια στους ηλεκτρολύτες του.



Ο καρδιολόγος Νιλ Μπουτάλα που σχολίασε την ιστορία του 54χρονου τόνισε ότι «Ακόμα και μια μικρή ποσότητα γλυκόριζας μπορεί να αυξήσει την πίεση».