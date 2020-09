Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Μάχες και διεθνής ανησυχία (εικόνες)

Νεκροί άμαχοι και εχθροπραξίες στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν. Αντιδράσεις από την Τουρκία και τη Ρωσία. Εκκλήσεις και από την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε σήμερα έξι χωριά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αρμενίας, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων κατά μήκος της γραμμής των συνόρων του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Απελευθερώσαμε έξι χωριά, πέντε στο Φιζούλι, ένα στο Τζεμπράιλ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν

Επιπλέον, ο Αρμένιος πρωθυπουργός είπε ότι το Αζερμπαϊτζάν «κήρυξε τον πόλεμο» στον λαό της Αρμενίας.

«Το απολυταρχικό καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν κήρυξε και πάλι τον πόλεμο στον λαό της Αρμενίας», δήλωσε ο Πασινιάν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής παρέμβασής του, εκτιμώντας πως το Μπακού και το Ερεβάν βρίσκονται στα πρόθυρα ενός «πολέμου μεγάλης κλίμακας» που θα μπορούσε να έχει «απρόβλεπτες συνέπειες» και θα επεκταθεί εκτός του Καυκάσου.

Ο Νικόλ Πασινιάν κήρυξε γενική επιστράτευση και στρατιωτικό νόμο στη χώρα και κάλεσε τον πληθυσμό να «είναι έτοιμος να υπερασπισθεί την ιερή πατρίδα», την ώρα που φονικές μάχες φέρνουν αντιμέτωπες τις αρμενικές δυνάμεις και τους αυτονομιστές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ με τις δυνάμεις του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν.

Ο ίδιος δήλωσε πως το Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε σε οικισμούς στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κάλεσε τον πληθυσμό της διαφιλονικούμενης περιοχής να σπεύσει στα καταφύγια.

«Ας υποστηρίξουμε σθεναρά το κράτος μας, τον στρατό μας και θα νικήσουμε. Ζήτω ο ένδοξος αρμενικός στρατός!», έγραψε στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ υποσχέθηκε σε σημερινή τηλεοπτική ομιλία του τη νίκη στις μάχες ανάμεσα στον στρατό του και τις δυνάμεις της Αρμενίας και των αυτονομιστών του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Ο αζερινός στρατός μάχεται σήμερα στο έδαφός του, υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητά του, καταφέρει συντριπτικά πλήγματα στον εχθρό. Η υπόθεσή μας είναι δίκαιη και θα νικήσουμε», δήλωσε.

Νεκροί άμαχοι και αλληλοκατηγορίες

Η περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα πως 16 στρατιώτες του σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν.

Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ των αρμενικών και αζερικών δυνάμεων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για αστάθεια στον νότιο Καύκασο, έναν διάδρομο για τους αγωγούς που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις παγκόσμιες αγορές.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ γνωστοποίησε ότι κατέστρεψε τέσσερα ελικόπτερα του Αζερμπαϊτζάν, 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 10 τεθωρακισμένα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Εξάλλου, το κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης, ενέκρινε την κήρυξη στρατιωτικού νόμου και απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές και πόλεις λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

Το σχέδιο προβλέπει την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού όπως και σε πόλεις όπως η Γκαντζά και το Γκοϊγκόλ.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε από την πλευρά του πως εξαπέλυσε «αντεπίθεση» έπειτα από επίθεση των αυτονομιστών και έκανε λόγο για κατάρριψη ενός μόνο αεροσκάφους.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματά του κατέρριψαν δύο ελικόπτερα και τρία μη επανδρωμένα αεροπλάνα του Αζερμπαϊτζάν σε απάντηση στην επίθεση, για την οποία γνωστοποίησε ότι άρχισε στις 07:10 (ώρα Ελλάδας) και είχε στόχο οικισμούς αμάχων, περιλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Στεπανακέρτ.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, από την πλευρά του, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση κατά μήκος της «γραμμής επαφής», μιας ναρκοθετημένης περιοχής που χωρίζει τις υποστηριζόμενες από την Αρμενία δυνάμεις από τα αζερινά στρατεύματα στην περιοχή, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως ένα αζερινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε, όμως το πλήρωμά του επέζησε.

Οι δύο πρώην σοβετικές χώρες βρίσκονται από καιρό σε σύγκρουση για την αποσχισθείσα αζερική περιφέρεια του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου ζουν κυρίως Αρμένιοι, και οι μεθοριακές συγκρούσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο-Καραμπάχ κήρυξαν την ανεξαρτησία του θυλάκου στη διάρκεια σύγκρουσης που ξέσπασε το 1991, ενώ η Σοβετική Ένωση κατέρρεε.

Μολονότι το 1994 συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία συχνά αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις γύρω από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κατά μήκος των χωριστών συνόρων Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας.

Διεθνείς αντιδράσεις και έκκληση για ηρεμία

Η Ρωσία απηύθυνε έκκληση για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Καλούμε τα μέρη να παύσουν αμέσως το πυρ και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σταθεροποίηση της κατάστασης», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του διευκρινίζοντας ότι «σφοδροί βομβαρδισμοί λαμβάνουν χώρα κατά μήκος της γραμμής επαφής και από τις δύο πλευρές».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απηύθυνε σήμερα έκκληση για παύση των εχθροπραξιών και την «άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις».

«Οι πληροφορίες που αφορούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι πηγή σοβαρότατων ανησυχιών», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ σε μήνυμά του στο Twitter. «Η στρατιωτική δράση πρέπει να σταματήσει, επειγόντως, για να αποτραπεί οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας. Μια άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, είναι ο μοναδικός δυνατός δρόμος».

Την ίδια ώρα, η Γαλλία κάλεσε το Γερεβάν και το Μπακού να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ξαναρχίσουν αμέσως τον διάλογο.

«Η Γαλλία ανησυχεί πολύ για την αντιπαράθεση», επισημαίνει η εκπρόσωπος τύπου του γαλλικού ΥΠΕΞ Ανιές μπον ντε Μουλ, σε μια ανακοίνωση.

Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είπε σήμερα ότι η Άγκυρα θα στηρίξει το Αζερμπαϊτζάν «με όλα της τα μέσα» και κάλεσε την Αρμενία «να εγκαταλείψει την εχθρικότητά της», στον απόηχο των βίαιων συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε στη συνέχεια την πλήρη στήριξη της Άγκυρας στο Αζερμπαϊτζάν και κάλεσε την Αρμενία να «σταματήσει την επιθετικότητά της», στον απόηχο των βίαιων συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Ο τουρκικός λαός θα στηρίξει τους Αζέρους αδελφούς μας με όλα μας τα μέσα, όπως πάντα», δήλωσε ο Ερντογάν σε μήνυμα στο Twitter. Ο ίδιος επέκρινε τη διεθνή κοινότητα που δεν «αντέδρασε με επαρκή τρόπο, όπως έπρεπε» απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «επιθετικότητα» της Αρμενίας.

Ο Ερντογάν έκανε επίσης γνωστό ότι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, του οποίου χαιρέτισε τη «συνετή και αποφασιστική στάση».

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον λαό της Αρμενίας να αναλάβει το μέλλον του εναντίον μιας «ηγεσίας που τον σέρνει στην καταστροφή και εκείνους που τον χρησιμοποιούν σαν μαριονέτα», στον απόηχο των συγκρούσεων μεταξύ των αρμενικών και αζερικών δυνάμεων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ με τους δύο άνδρες να αναφέρονται στην «αρμενική επιθετικότητα», σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, που δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα σήμερα να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στη διαμάχη της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Πασινιάν τόνισε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νότιο Καύκασο και τις γειτονικές περιοχές.

ΥΠΕΞ Ελλάδος: Αυτοσυγκράτηση και άμεση κατάπαυση του πυρός

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που προκάλεσε και θύματα μεταξύ αμάχων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να προβούν σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ», προσθέτει.

«Η ειρηνική επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είναι μονόδρομος για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», σημειώνει του υπουργείο Εξωτερικών και καταλήγει: «Αναμένουμε ότι κάθε ενέργεια και δήλωση από πλευράς εμπλεκομένων αλλά και τρίτων θα εντάσσεται σε αυτήν τη λογική, αποφεύγοντας την υποδαύλιση της έντασης».