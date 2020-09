Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: Νέα επιστολή Ερντογάν στους ηγέτες της ΕΕ

Μια ημέρα πριν την Σύνοδο κορυφής έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος την νέα επιστολή. Εκτός Μητσοτάκης και Αναστασιάδης.

Νέα επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες απέστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την παραμονή της Συνόδου Κορυφής κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν επί τάπητος οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και θα συζητηθεί ο κατάλογος των κυρώσεων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η επιστολή εστάλη σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Sabah, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως το τελευταίο διάστημα οι ευρωτουρκικές σχέσεις δοκιμάζονται λόγω της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Με αυτή την επιστολή, η Τουρκία θέλει να μεταφέρει τις προτάσεις της για την επίλυση του προβλήματος» αναφέρει στην επιστολή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα.