Δημοφιλές τηλεπαιχνίδι έκανε γυρίσματα στην βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Η πόλη πρωταγωνίστησε στο ταξιδιωτικό τηλεπαιχνίδι, χάρη στην στήριξη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρών σε γυρίσματα ο Απ. Τζιτζικώστας.

Στα γυρίσματα μιας μεγάλης γαλλοβελγικής τηλεοπτικής παραγωγής, που γυρίστηκε πριν από λίγες ημέρες στην Κεντρική Μακεδονία για μεγάλο ευρωπαϊκό κανάλι, βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλές τηλεπαιχνίδι ταξιδιωτικής περιπέτειας με κοινό εκατομμυρίων τηλεθεατών σε όλη την Ευρώπη, το οποίο επισκέφθηκε φέτος για πρώτη φορά την Ελλάδα και πραγματοποίησε σειρά γυρισμάτων στην Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Σέρρες, Θεσσαλονίκη), με την υποστήριξη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Όλυμπος, Λιτόχωρο, Νιγρίτα και στη συνέχεια Θεσσαλονίκη. Υποδεχθήκαμε στην περιοχή μας τα γυρίσματα ενός μεγάλου τηλεοπτικού παιχνιδιού της Γαλλίας, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και την Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για μια μεγάλη γαλλοβελγική παραγωγή, που με την υποστήριξη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε γυρίσματα στην περιοχή μας, την οποία θα συστήσει σε εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο, καθώς ένα επεισόδιο γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κεντρική Μακεδονία. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που ιδρύσαμε Film Office, με το οποίο βάζουμε τον τόπο μας στο χάρτη των παγκόσμιων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί και δουλεύει ήδη γρήγορα και αποτελεσματικά. Αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα εξωστρέφειας για την Κεντρική Μακεδονία, που προβάλλει την Περιφέρειά μας διεθνώς και δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης σε πολλές κατευθύνσεις», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η γαλλοβελγική παραγωγή απασχόλησε πολυπληθές συνεργείο 120 ατόμων, Ελλήνων και ξένων, που επισκέφθηκαν διαδοχικά το Λιτόχωρο, τον Όλυμπο, τη Νιγρίτα και τη Θεσσαλονίκη. Το σενάριο του τηλεπαιχνιδιού αναπτύσσεται στη λογική της ταξιδιωτικής περιπέτειας, που προβάλλει τον πολιτισμό και την ιστορία στους χώρους των γυρισμάτων, αναδεικνύοντας συνολικά τους προορισμούς που επισκέπτεται.

«Τα γυρίσματα αφορούν σε μια γαλλοβελγική συμπαραγωγή ενός τηλεπαιχνιδιού περιπέτειας που γυρίζεται σε διάφορες χώρες εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που επιλέχθηκε η Ευρώπη και μάλιστα η Ελλάδα ως προορισμός γυρισμάτων για αυτό το παιχνίδι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας, αλλά και σημαντικό πόλο έλξης και άλλων τέτοιων παραγωγών και, κατά προέκταση, τουριστών, αφού οι ξένες κινηματογραφικές παραγωγές αναδεικνύουν την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων επισκεφθήκαμε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα και η υποδοχή από τις τοπικές αρχές ήταν πολύ θερμή. Θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία στο Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αρωγή τους στην οργάνωση των γυρισμάτων μας, καθώς και για τη διευκόλυνσή τους με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες κινηματογράφησης και να διευθετηθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρίες παραγωγής που συνεργάζονται με ξένα συνεργεία να έχουν την στήριξη των Film Offices και ως εκ τούτου τους ευχαριστούμε θερμά», δήλωσε η συντονίστρια της παραγωγής στην Ελλάδα Ζακλίν Δασύρα ως εκπρόσωπος της εταιρείας GRFixer.

Απόλυτα ικανοποιημένος από τα γυρίσματα στην Ελλάδα δήλωσε και ο ξένος επικεφαλής της παραγωγής (line producer) της γαλλοβελγικής εταιρείας “Eccholine” Safi Dehili. «Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Ελλάδα για γυρίσματα μετά από πολλά χρόνια κινηματογράφησης ανά τον κόσμο. Κρατώ τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φιλοξενία και το θερμό καλωσόρισμα που είχαμε σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Film Office της Περιφέρειας, αλλά και το Δήμο Θεσσαλονίκης, που διευκόλυναν τις διαδικασίες των γυρισμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», επισήμανε ο κ. Dehili.