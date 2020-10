Κοινωνία

Κόντρες και αντιδράσεις για τις καταλήψεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ένας μαθητής και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις καταλήψεις.