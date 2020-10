Κοινωνία

Επιχείρηση “Αλκμήνη”: Ο ρόλος τεσσάρων ΜΚΟ στη διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία

ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ. έριξαν φως στα δρομολόγια “λαθροδιακίνησης” από τη γειτονική χώρα.

Τον σκοτεινό ρόλο ορισμένων ΜΚΟ στην προώθηση μεταναστών από την Τουρκία, αποκάλυψε μυστική επιχείρηση με την κωδική ονομασία “Αλκμήνη”, μέσα στο καλοκαίρι.

Όλα ξεκίνησαν από μία έρευνα της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. τον Μάιο, με έξι ΜΚΟ στη Λέσβο να μπαίνουν στο “μικροσκόπιο”. Το πρώτο σκέλος της έρευνας έγινε από τις 23 Μαΐου έως τις 10 Ιουλίου και τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν σε δικογραφία της Υπ/νσης Ασφάλειας Μυτιλήνης. Έπειτα από την αξιολόγηση του ανακριτικού υλικού, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λέσβου ζήτησε προκαταρκτική για τέσσερις από τις έξι ΜΚΟ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου.

Όπως διαπιστώθηκε, 35 μέλη των τεσσάρων ΜΚΟ, διευκόλυναν διακίνηση παράτυπων μεταναστών και προσφύγων από την Τουρκία στη Λέσβο, «με παράνομες μεθόδους και διαδικασίες» (υπήκοοι Γερμανίας, Γαλλίας, Ελβετίας, Αυστρίας, Νορβηγίας και Βουλγαρίας). Οι δύο εκ των ΜΚΟ έχουν έδρα στο Βερολίνο, στην ίδια διεύθυνση. Άλλη μία έχει έδρα στην Τουρκία. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν ούτε ΑΦΜ, ούτε τραπεζικοί λογαριασμοί, ούτε μισθοδοσίες, ούτε τρόποι χρηματοδότησης.

Οι τέσσερις ΜΚΟ διακινούσαν μετανάστες σε συνεργασία με Τούρκους δουλέμπορους, υπονόμευαν εθνική ασφάλεια και εισέπρατταν εκατομμύρια από Ε.Ε. Χαρτογραφούσαν κινήσεις του Λιμενικού Σώματος, κατέγραφαν τηλεπικοινωνίες ελληνικών υπηρεσιών, ήλεγχαν και χειραγωγούσαν τον αριθμό “AlarmPhone” (+33486517161) και παραπλανούσαν Frontex.

Οι τέσσερις ΜΚΟ είναι: “Mare Liberum e.V.”, “Sea Watch e.V.”, “FFM e.V.”, και “Josoor International Solidarity e.V.”.

Η επιχείρηση “Αλκμήνη” της ΕΥΠ, έγινε στις 12 Αυγούστου: Δύο στελέχη της ΕΥΠ υποδύθηκαν παράτυπους μετανάστες (insiders), πήγαν στην Τουρκία (Σμύρνη), ήρθαν σε επαφή με κυκλώματα και μπήκαν σε βάρκα με παράτυπους μετανάστες με προορισμό τη Λέσβο. Η επιχείρηση έγινε με κακές καιρικές συνθήκες και παρουσία πολλών πολεμικών πλοίων Ελλάδας-Τουρκίας στην οριογραμμή. Οι δύο “insiders” της ΕΥΠ έδωσαν αποκαλυπτικά στοιχεία.

Πώς γίνονταν η “λαθροδιακίνηση”

Οι τέσσερις ΜΚΟ χρησιμοποιούσαν: την εφαρμογή “AlarmPhone”, ένα ιδιότυπο αριθμό έκτακτης ανάγκης για πρόσφυγες/μετανάστες που διέσχιζαν την περιοχή από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά, και για μετανάστες από Λιβύη προς Μάλτα/Ιταλία και τη διαδικτυακή πλατφόρμα χαρτογράφησης “Watch The Med”.

Οι διακινούμενοι καλούσαν τον αριθμό που διαχειρίζονται οι ΜΚΟ και ενημέρωναν για το ακριβές στίγμα τους. Τα μέλη των ΜΚΟ επικοινωνούσαν με το Λιμενικό Σώμα και ζητούσαν από στελέχη του να περισυλλέξουν τη βάρκα με τους μετανάστες. Αν δεν υπήρχε άμεση ανταπόκριση, δημοσιοποιούσαν το θέμα στα social media για να υπάρξει πίεση.

Η εφαρμογή ήταν προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδα alarmphone.org και του Twitter. Δημοσιοποιούσαν κείμενο “πίεσης” για διάσωση, συνοδευόμενο με χάρτη και ακριβές στίγμα σκάφους, ενώ αρκετές φορές αναρτούσαν και ηλεκτρονικούς χάρτες με ακριβή θέση σκαφών του Λιμενικού Σώματος ή πολεμικών πλοίων.

Η λειτουργία των τεσσάρων ΜΚΟ και του AlarmPhone υποστηριζόταν επιχειρησιακά από το πλοίο “Mare Liberum”, με μόνιμη στάθμευση στη Λέσβο, στο οποίο έγινε ρεσάλτο από το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία στις 5 Σεπτεμβρίου. Οι διαχειριστές του καλούσαν με αφίσες στο Βερολίνο, τα γερμανικά πλοία υπό ΝΑΤΟ που περιπολούσαν στην περιοχή, να περισυλλέγουν παράτυπους μετανάστες.

Δύο γυναίκες (η μία από την Αυστρία, ιδρυτικό μέλος της “Josoor International Solidarity” και η άλλη από τη Νορβηγία, κινούνταν σε τουρκικά παράλια και εκπροσωπούσαν τις ΜΚΟ στις επαφές με κυκλώματα και παράτυπους μετανάστες.

Η ΕΥΠ κατέγραψε επικοινωνίες ανάμεσα σε πλήρωμα του πλοίου και τη ΜΚΟ με έδρα την Τουρκία. Αφορούσαν «ανταλλαγή πληροφοριών για μεταναστευτικές ροές που προήλθαν ή θα προέλθουν από Τουρκία (τόπος, χρόνος εκκίνησης, ηλικία, φύλο και καταγωγή ατόμων που επιβαίνουν στη λέμβο).

Από το “Mare Liberum” κατασχέθηκαν σημειώσεις, ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά μελών πληρώματος: Από τους 35, οι 24 ήταν “εθελοντικό” πλήρωμα στο σκάφος και οι υπόλοιποι τα ΔΣ των ΜΚΟ.

Οι εθελοντές παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες Λιμενικού και είχαν επικοινωνίες με μετανάστες που δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν σε ελληνικό νησί. Αυτοί τους τροφοδοτούσαν με βίντεο και φωτoγραφίες από «τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Λιμενικού».

Πηγή: Καθημερινή της Κυριακής