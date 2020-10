Πολιτική

Κουτσούμπας στο Εφετείο: Είμαστε εδώ, γιατί δεν εφησυχάζουμε

Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ συμμετέχει ο ΓΓ του ΚΚΕ, ενόψει της απόφασης της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή.

«Είμαστε εδώ, γιατί δεν εφησυχάζουμε. Αναμένουμε, η απόφαση του δικαστηρίου να βγει με οδηγό την αλήθεια, μια αλήθεια που αποδείχθηκε με πλήθος στοιχείων καθ' όλη αυτή τη μακρόχρονη ακροαματική διαδικασία της δίκης, η οποία δυστυχώς καθυστέρησε με ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων» δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Κουτσούμπας συμμετέχει στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, συνδικάτων, Φοιτητικών Συλλόγων και φορέων, έξω από το Εφετείου, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.