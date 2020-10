Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς στον ημιτελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ακόμη μια φορά, ο δρόμος του νεαρού Έλληνα διασταυρώνεται με εκείνον του Νο 1 στον κόσμο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως αναμενόταν, θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Roland Garros, καθώς ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου ξεπέρασε και το εμπόδιο του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα επικρατώντας με 3-1 σετ.

Ο 33χρονος Σέρβος διατήρησε το αήττητο που έχει μέσα στο 2020, παρότι ξεκίνησε τον αγώνα δείχνοντας να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Έχασε το πρώτο σετ με 6-4, αλλά στη συνέχεια «πάτησε το γκάζι» και πήρε τα επόμενα τρία με 6-2, 6-3 και 6-4 φτάνοντας στη νίκη που του έδωσε το «εισιτήριο» για την τετράδα του French Open.

Εκεί, όπου την Παρασκευή θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Στέφανο Τσιτσιπά και θα είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό. Ο Έλληνας τενίστας, όμως, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δείχνει αποφασισμένος για να κάνει τη μεγάλη έκπληξη.