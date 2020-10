Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η απάντηση της Εισαγγελέως στις επιθέσεις που δέχθηκε

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ζήτησε τον λόγο για να απαντήσει στις αντιδράσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

Με τοποθέτηση της Εισαγγελέως, εμβόλιμα στην διαδικασία των δευτερολογιών, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Με την έναρξη η εισαγγελέας της Έδρας, Αδαμαντία Οικονόμου, ζήτησε τον λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί σχετικά με την χθεσινή σφοδρή αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων για την πρόταση της επί των ελαφρυντικών.

«Στη χθεσινή συνεδρίαση δέχτηκα σφοδρή επίθεση από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, παρά το γεγονός ότι η πρόταση μου επί της ενοχής ήταν απαλλακτική για τη διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Άφησαν αιχμές περί λιγοψυχίας και αλλαγής πλεύσης. Για να μην υπάρχουν σκιές. Παραμένω πιστή στην πρόταση μου, στην οποία προέβην κατά συνείδηση με γνώμονα τους κανόνες δικαίου.

Ο εισαγγελέας ανεξάρτητα της πρότασής του, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την απόφαση, να την υιοθετεί και να προτείνει ανάλογα με αυτή.

Ήμουν υποχρεωμένη παρά την πρόταση μου να κάνω αυτή την εισήγηση».

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε να δοθεί μία ελαφρυντική περίσταση που αφορά μη συμμετοχή μέλους σε κακουργηματική πράξη εγκληματικής οργάνωσης, ερμηνεύοντας τη διάταξη 187 του ποινικού κώδικα παράγραφος 6. Η εισαγγελική πρόταση δεν αφορούσε την διευθυντική ομάδα, αλλά μόνο όσους κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη και δεν έχουν τελέσει ή δεν βαρύνονται με κακουργηματική πράξη που σχετίζεται με αυτήν.

Στο Εφετείο μετέβη σήμερα η Τζώρτζια Γλέζου, σύζυγος του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της σε όσους αγωνίζονται κατά της Χρυσής Αυγής. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, η κ. Γλέζου είχε σύντομη συνάντηση με τη Μάγδα Φύσσα. Οι δυο γυναίκες δεν έκαναν δηλώσεις, ωστόσο αντάλλαξαν λίγες θερμές κουβέντες.