Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: ο Λαγός, οι εξαιρέσεις και η ώρα των ποινών

Η απόφαση του δικαστηρίου, μετά την συνεδρίαση της τρίτης σύνθεσης, επί του αιτήματος του Ευρωβουλευτή.

Aπορρίφθηκε, ομοφώνως, μετά από τρίωρη διάσκεψη, το αίτημα του Ιωάννη Λαγού για εξαίρεση του δικαστηρίου και έτσι στην έδρα επέστρεψε η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη, που δικάζει την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Σημειώνεται ότι από τους 57 ενόχους οι επτά έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι υπόλοιποι 50 για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση και άλλα κακουργήματα.

«Οι καλούμενες εκδηλώσεις παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας (που επικαλέστηκε ο Ι. Λαγός) διαπράχθηκαν από πρόσωπα εκτός δικαστηρίου. Δεν δικαιολογούν δυσπιστία για αμεροληψία των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου. Το αίτημα απορρίπτεται», ανέφερε η πρόεδρος του έκτακτου δικαστηρίου, που εξέτασε το αίτημα εξαίρεσης του καταδικασμένου χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή.

Το δικαστήριο διέκοψε και αύριο στις 11 το πρωί αναμένεται η εισαγγελική πρόταση για τις ποινές στους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής.

Το δικαστήριο, έχει, ήδη, αποφασίσει τη χορήγηση του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη στους βουλευτές, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο και Στάθη Μπούκουρα, του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας στον Νίκο Μίχο και του σύννομου προτέρου βίου στον Μιχάλη Αβράμη-Αρβανίτη.

Επίσης, αναγνώρισε στους καταδικασθέντες για ένταξη και υπόθεση του Παύλου Φύσα, Γεώργιο Δήμου και Γεώργιο Στάλκο, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Τέλος, αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας στους Αναστάσιο Μάριο Αναδιώτη, Γεώργιο Χρήστο Τσακανίκα και Αριστοτέλη Χρυσαφίτη (ένταξη και υπόθεση Φύσσα), Δημήτριο Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Θωμά Μαριά (ένταξη και Αιγύπτιοι αλιεργάτες) και Χρήστο Αντώνιο Χατζηδάκη (ένταξη και υπόθεση ΠΑΜΕ, που έχει μετατραπεί σε πλημμέλημα).