Μποφίλιου: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο της (βίντεο)

Η σπουδαία ερμηνεύτρια σε μία εκ βαθέων συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πορεία της στο τραγούδι, οι μεγάλες συνεργασίες, ο γάμος της και η πρώτη της τραυματική εμπειρία.