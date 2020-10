Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΕ: συμφωνία για συντονισμό ταξιδιωτικών περιορισμών

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να υιοθετήσουν έναν κοινό επιδημιολογικό χάρτη και κοινά κριτήρια αξιολόγησης της επιδημιολογικής κατάστασης.

Της Μαρίας Αρώνη

Mε το ρυθμό εξάπλωσης του κορονοϊού να επιταχύνεται παντού στην ΕΕ, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα να συντονίσουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην ΕΕ, υιοθετώντας έναν κοινό επιδημιολογικό χάρτη και κοινά κριτήρια αξιολόγησης της επιδημιολογικής κατάστασης.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο, υιοθέτησε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, επισημαίνοντας ότι «οποιαδήποτε μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία για την προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να είναι αναλογικά, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να αρθούν μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση».

Κοινά κριτήρια και χαρτογράφηση

Κάθε εβδομάδα, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα ακόλουθα κριτήρια:

αριθμό πρόσφατων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμό, τις τελευταίες 14 ημέρες

αριθμό διαγνωστικών τεστ ανά 100.000 πληθυσμό που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό τεστ)

ποσοστό θετικών τεστ που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ECDC θα πρέπει να δημοσιεύει έναν εβδομαδιαίο χάρτη των κρατών-μελών της ΕΕ, κατανεμημένα ανά περιφέρειες, με τα ακόλουθα χρώματα:

Πράσινο εάν το ποσοστό κρουσμάτων 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 25 και το ποσοστό των θετικών τεστ είναι κάτω από το 4%.

Πορτοκαλί εάν το ποσοστό κρουσμάτων 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 50, αλλά το ποσοστό θετικών δοκιμών είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 4% ή, εάν το ποσοστό κρουσμάτων 14 ημερών είναι μεταξύ 25 και 150 και το ποσοστό θετικών τεστ είναι κάτω από 4%

Κόκκινο εάν το ποσοστό κρουσμάτων 14 ημερών είναι 50 ή μεγαλύτερο και το ποσοστό θετικών τεστ είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 4% ή εάν το ποσοστό κρουσμάτων 14 ημερών είναι υψηλότερο από 150

Γκρι εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν ο ρυθμός των τεστ είναι χαμηλότερος από 300



Περιορισμοί ελεύθερης κυκλοφορίας

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που ταξιδεύουν προς ή από περιοχές με πράσινο χρώμα.

Αν εξετάζουν την εφαρμογή περιορισμών, θα πρέπει να σέβονται τις διαφορές της επιδημιολογικής κατάστασης μεταξύ πορτοκαλί και κόκκινων περιοχών και να ενεργούν ανάλογα. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση στην επικράτειά τους.

Τα κράτη-μέλη δεν πρέπει κατ 'αρχήν να μην αρνούνται την είσοδο σε άτομα που ταξιδεύουν από άλλα κράτη-μέλη.

Τα κράτη-μέλη που θεωρούν απαραίτητο να εισαχθούν περιορισμοί θα μπορούσαν να απαιτούν από άτομα που ταξιδεύουν από μη πράσινες περιοχές να μπαίνουν σε καραντίνα ή/και να υποβάλλονται σε τεστ κατά την άφιξη ή πριν την άφιξη.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να απαιτούν από τα άτομα που εισέρχονται στην επικράτειά τους να υποβάλουν έντυπα εντοπισμού επιβατών. Πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φόρμα εντοπισμού επιβατών για πιθανή κοινή χρήση.



Συντονισμός και ενημέρωση των πολιτών

Τα κράτη-μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν περιορισμούς θα πρέπει να ενημερώσουν πρώτα το πληγέν κράτος-μέλος, πριν από την έναρξη ισχύος, καθώς και άλλα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν είναι δυνατόν, οι πληροφορίες πρέπει να δοθούν 48 ώρες νωρίτερα.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να παρέχουν στο κοινό σαφείς, περιεκτικές και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς και απαιτήσεις. Κατά γενικό κανόνα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται 24 ώρες πριν τεθούν σε ισχύ τα μέτρα.