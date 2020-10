Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βαλέριος Ασλανίδης: Ο πρώτος Έλληνας που έκανε το ρωσικό εμβόλιο

Ο 67χρονος Ολυμπιονίκης του τζούντο, περιγράφει την εμπειρία του αλλά και την κατάστασή του μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Ο Βαλέριος Ασλανίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας που δοκίμασε το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ανάπας αποκαλύπτει στο Sputnik , την εμπειρία του αλλά και την κατάσταση της υγείας του..

Ο 67χρονος Πόντιος, που ζει μόνιμα στην Ανάπα της Ρωσίας, όπου έχει και τον δικό του αμπελώνα με κρασί με την ονομασία ο "γηραιός Έλλην", έκανε το εμβόλιο πριν από τέσσερις μέρες..

«Έκανα το εμβόλιο στη Μόσχα πριν τέσσερις μέρες. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου από την πάλη, ένας πρωταθλητής της Σοβιετικής Ένωσης και μου είπε να κάνω όποτε θέλω το εμβόλιο. Αμέσως έβγαλα αεροπορικά εισιτήρια για τη Μόσχα και πήγα στο κέντρο. Ήταν ένα υπέροχο κέντρο και μου έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Μου έκαναν έλεγχο παντού, μου κοίταξαν το αίμα, τα αντισώματα, έκανα τεστ για τον κορονοϊό, έλεγξαν τα πνευμόνια μου. Τα πάντα. Έπειτα από δυο ώρες, αφού είδαν ότι είμαι μια χαρά, μου έκαναν το εμβόλιο. Πήγαμε στο δωμάτιο που είχε πόρτα ασφαλείας και είχε ένα ψυγείο με θερμοκρασία στους -32 βαθμούς. Μου έδειξαν το εμβόλιο που ήταν παγωμένο και το έλιωσαν, γιατί πρέπει να είναι στους -18 για να γίνει. Και μου έκαναν το εμβόλιο. Μετά πήγα στον γιατρό για να κάτσω 30 λεπτά» αναφέρει αρχικά.

«Την 21η μέρα μετά το πρώτο εμβόλιο, κάνεις και το δεύτερο»

Ο Βαλέριος Ασλανίδης εξιστορεί όλη τη διαδικασία που ακολούθησε μετά το εμβόλιο και τι του συνέστησαν οι γιατροί να προσέχει, ώστε έπειτα από τρεις εβδομάδες να μπορέσει να κάνει και τη δεύτερη δόση.

«Με ρώτησε ο γιατρός πώς είμαι. Ήμουν μια χαρά και με έδιωξε. Μου είπε να του στέλνω συνέχεια μηνύματα πώς είμαι, αν έχω πυρετό, αν πονάει το χέρι μου, αν γενικά έχω κάτι. Κάθε μέρα έκανε θερμομέτρηση πέντ' έξι φορές και δεν είχα απολύτως τίποτα. Ήμουν όπως ήμουν και πριν το εμβόλιο. Τότε, μου είπε να ξαναπάω σε δύο εβδομάδες για να δουν πάλι τα αντισώματα από το πρώτο εμβόλιο. Αν είναι όλα καλά, τότε την 21η μέρα μετά το πρώτο εμβόλιο, κάνεις και το δεύτερο. Το πρώτο εμβόλιο σε κρατάει τρεις με έξι μήνες και το δεύτερο από δυο χρόνια και παραπάνω. Το πρώτο εμβόλιο είναι για το πώς αισθάνεσαι και μετά πας για το δεύτερο. Το εμβόλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες, γράφει πως το κάνουν όσοι είναι 60 ετών, και εγώ είμαι 67, αλλά δεν έχω τίποτα» τονίζει ο Ολυμπιονίκης του τζούντο.

«Δεν είναι εύκολο, όπως το εμβόλιο της γρίπης»

Ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής στο ταπί, αφού ολοκλήρωσε την αθλητική του καριέρα του, αποφάσισε να αφοσιωθεί σε αυτό που αγαπούσε και δημιούργησε στο ποντιοχώρι Βιτιάζεβο της Ανάπας τον παραδοσιακό αμπελώνα του «Παλαιού Έλληνα» και μάλιστα είναι από τους πιο επιφανείς πολίτες. Αυτός ήταν και ένας λόγος που έκανε από τους πρώτους το εμβόλιο.

«Εκεί που έκανα εγώ το εμβόλιο το κάνουν υπουργοί, υφυπουργοί και οι φίλοι του Πούτιν. Όλοι οι δικοί του άνθρωποι. Μόνο 12.000 έχουν κάνει το εμβόλιο στη Ρωσία, σύμφωνα με τη στατιστική, και τον Νοέμβρη θα κάνουν περισσότεροι. Δεν είναι εύκολο, όπως το εμβόλιο της γρίπης. Πρέπει να σου κάνουν εξετάσεις. Αν έχεις προβλήματα καρδιάς, αν έχεις αντισώματα και άλλα, δεν μπορείς να κάνεις το εμβόλιο. Δεν είναι ελεύθερο να μπορείς να το κάνεις ακόμα το εμβόλιο. Πρέπει να έχεις φίλους. Οι συγγενείς του Πούτιν, οκτώ άτομα το έκαναν και είναι όλοι μια χαρά. Δεν πλήρωσα τίποτα, το έκανα δωρεάν» επισημαίνει.

«Σκοτώνει τον κορονοϊό το εμβόλιο»

Αρκετοί άνθρωποι φοβούνται να πάρουν το ρίσκο και να κάνουν από τώρα το εμβόλιο, αλλά ο Βαλέριος Ασλανίδης δεν είναι από αυτούς:

«Δεν φοβήθηκα. Τι να φοβηθώ; Μετά τις 21 μέρες που θα περάσουν, θα δω πώς εξελίχθηκε και θα το προτείνω και σε άλλους. Τώρα είμαι μια χαρά, δεν πόνεσα καθόλου, δεν είχα πυρετό, τίποτα. Πριν έναν μήνα έκανα και το εμβόλιο της γρίπης. Στη Ρωσία έχουν καινούρια τεχνολογία, σκοτώνει τον κορονοϊό το εμβόλιο, δεν τον αφήνει να μπει πιο βαθιά στο σώμα. Και όλοι οι φίλοι μου που το έκαναν είναι μια χαρά».

«Ο κορονοϊός δεν ήρθε για μερικούς μήνες και πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο»

Ο Βαλέριος Ασλανίδης είναι ένας πατριάρχης για τους Πόντιους της περιοχής που κατάφερε να τους ενώσει και συμβουλεύει άπαντες για το εμβόλιο:

«Ο κορονοϊός δεν ήρθε για μερικούς μήνες, αλλά θα κρατήσει καιρό και πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Δεν γίνεται μόνο με μάσκες να ζούμε και να μην πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Οι γιατροί μου είπαν τις πρώτες δυο εβδομάδες να προσέξω λίγο για να μην αρρωστήσω. Μετά θα είμαι ελεύθερος, ούτε μάσκες ούτε τίποτα. Οι φίλοι μου που το έχουν κάνει δεν κυκλοφορούν με μάσκες. Σας το ξαναλέω, είμαι μια χαρά. Να προσέχετε και πάντα με υγεία σε όλους» καταλήγει.