Πολιτική

Ο Λαγός απειλεί ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ημέρα κράτησε η παρουσία του Γιάννη Λαγού στο Εφετείο. Με δήλωσή του από το Ευρωκοινοβούλιο επιτίθεται κατά πάντων.

Μια ημέρα κράτησε η παρουσία του Γιάννη Λαγού στο Εφετείο, καθώς το πρωί αναχώρησε για τις Βρυξέλλες. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαικό Δικαστήριο για να μπλοκάρει την άρση της ασυλίας του.

Σε δήλωσή του από το Ευρωκοινοβούλιο με την οποία επιτίθεται σε δικαστές, τους οποίους χαρακτηρίζει επίορκους, πολιτικούς, δημοσιογράφους και κανάλια, λέει πως δεν είχε ψευδαίσθηση πως θα βρει το δίκιο του στα ελληνικά δικαστήρια αλλά το έκανε μόνο και μόνο για να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει έτοιμη την νομική ομάδα και την προσφυγή όπως λέει , θεωρεί δε όπως λέει πως έχει εγγράψει μαζί με τον συνήγορό του Κώστα Πλεύρη μια πρώτη νίκη.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 Μαρία Αρώνη, νομικοί κύκλοι στις Βρυξέλλες πιστεύουν ότι αν η απόφαση του Δικαστηρίου για την ποινή του Λαγού δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει παρά να το λάβει υπόψη του και να το εκτελέσει. Δεν νοείται άλλη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα απαγορευτεί η είσοδός του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ο Λαγός θα συλληφθεί από τις βελγικές αρχές.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ανακοινώσει απλώς (ίσως στις 19 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο) ότι ο Λαγός χάνει την ασυλία του. Η όλη διαδικασία άρσης ασυλίας ευρωβουλευτών (επιτροπή νομικών θεμάτων, ορισμός εισηγητή, ψηφοφορία στην Ολομέλεια με απλή πλειοψηφία κτλ..) θα παρακαμφθεί στην περίπτωση του Λαγού, εκτιμούν οι ίδιοι νομικοί κύκλοι.