Ηλιόπουλος: η χώρα δέσμια των εσωκομματικών αντιφάσεων της ΝΔ

«Στρατηγική για διάλογο με την Τουρκία σημαίνει θετική ευρωτουρκική ατζέντα αλλά και ταυτόχρονη απειλή κυρώσεων», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής», ασκώντας, παράλληλα, κριτική στον πρωθυποπυργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «για το γεγονός ότι πανηγυρίζει για απόφαση της Συνόδου Κορυφής που δεν περιέχει κυρώσεις». «Το αποτέλεσμα το είδαμε, ήταν η νέα επιχείρηση στο Καστελόριζο από τη μεριά των τουρκικών πλοίων», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ζήτημα της προσφυγής στη Χάγη, ο κ. Ηλιόπουλος σχολίασε ότι «το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορεί να το αντέξει η ΝΔ». «Ο κ. Μητσοτάκης δεν φέρνει καν προς ψήφιση τις διμερείς συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία, χαρακτηριστική ένδειξη αδυναμίας. Η χώρα, όμως, δεν μπορεί να εξαρτάται από τις εσωκομματικές αντιφάσεις της ΝΔ», σημείωσε και τόνισε, «Σήμερα ζούμε την αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του "προβλέψιμου σύμμαχου" και της "περικεφαλαίας" που είχε επιλέξει το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως «μία τεράστια δημοκρατική νίκη, πρώτα από όλα των ανθρώπων που σήκωσαν στις πλάτες τους το βάρος της δίκης, των οικογενειών των θυμάτων, των συνηγόρων και όσων κινητοποιηθήκαν για να συμβάλουν στην ανάδειξη της εγκληματικής δραστηριότητας των νεοναζί».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «επέλεξε μικροπολιτικά να εξαπολύσει μία σειρά από ψέματα και να επαναφέρει τη θεωρία των δύο άκρων, που αντικειμενικά ξεπλένει τους νεοναζί. Ψέματα που κορυφώθηκαν με τη λάσπη για τον Ποινικό Κώδικα».

«Ό,τι ευνοϊκό υπάρχει για τους νεοναζί βρίσκεται στον παλιό και όχι στον νέο Ποινικό Κώδικα», συμπλήρωσε, υποστηρίζοντας ότι ο λόγος που η ΝΔ εξαπέλυσε την «εκστρατεία λάσπης» είναι γιατί «δεν επιθυμεί να συζητήσουμε για όλα αυτά που έδωσαν χώρο και νομιμοποίηση σε μία σειρά από ιδέες της Χρυσής Αυγής».

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ανοχή της κυβέρνησης Σαμαρά με τον κ. Μπαλτάκο να συνομιλεί με τους νεοναζί ή το μπλοκάρισμα του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, εν μέσω της δίκης, ότι η βία της Χρυσής Αυγής "είναι σαν να μην υπάρχει"», υπογράμμισε ο κ. Ηλιόπουλος.