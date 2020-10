Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: O Ομπάμα στο πλευρό του Μπάιντεν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα κάνει σήμερα την πρώτη του εμφάνιση στην πορεία της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού υποψήφιου για την προεδρία Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δίνει σκληρή μάχη με τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ στις αμφίρροπες πολιτείες 13 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Ομπάμα, ο οποίος εξέτισε δύο προεδρικές θητείες με τον Μπάιντεν ως αντιπρόεδρό του, θα καλέσει τους υποστηρικτές του κόμματος να ψηφίσουν πρώιμα για τον Μπάιντεν και για άλλους Δημοκρατικούς υποψήφιους στις γενικές εκλογές σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο ενός drive-in, στην μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνια, την Φιλαδέλφεια, ανακοίνωσε ένας σύμβουλος του πρώην προέδρου.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, θα κατευθυνθεί στη Βόρεια Καρολίνα, μια άλλη κρίσιμη αμφίρροπη πολιτεία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρή διαφορά μεταξύ των υποψηφίων και όπου θα πραγματοποιήσει προεκλογική συγκέντρωση σήμερα το απόγευμα.

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Ομπάμα, ο οποίος έχει γίνει πολλές φορές στόχος των επιθέσεων του Τραμπ και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Δημοκρατικού Κόμματος σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του, γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο.

Ο Μπάιντεν και ο Τραμπ συναντώνται αύριο το βράδυ στην δεύτερη και τελευταία τηλεμαχία τους, γεγονός που δίνει στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο την ευκαιρία να αλλάξει την πορεία της κούρσας της οποίας ηγείται ο Μπάιντεν στην πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο.

Η μάνατζερ της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, η Τζεν Ο΄Μάλεϊ Ντίλον, έχει προειδοποιήσει τα μέλη της και τους υποστηρικτές του υποψήφιου προέδρου ότι αναμένει πολύ πιο δύσκολη μάχη στις 17 πολιτείες,τις οποίες η εκστρατεία θεωρεί αμφίρροπες,σε σχέση με αυτό που προκύπτει από τις εθνικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν σταθερό προβάδισμα του Μπάιντεν.

"Όπως έχει πει ο πρόεδρος Ομπάμα, αυτή είναι μια στιγμή που όλοι πρέπει να 'βγούμε στο κατάστρωμα', και ανυπομονεί να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία προσωπικά, με κοινωνική αποστασιοποίηση, καθώς βρισκόμαστε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις πιο σημαντικές εκλογές της ζωής μας", τόνισε ο σύμβουλος του Ομπάμα διατηρώντας την ανωνυμία του.

Ο Μπάιντεν θεωρεί πως πρέπει στις 3 Νοεμβρίου να κερδίσει την γενέτειρά του Πενσιλβάνια, μια πολιτεία την οποία οι Δημοκρατικοί έχασαν με μικρή διαφορά από τον Τραμπ το 2016.

Ο πρώην αντιπρόεδρος έχει επισκεφθεί την πολιτεία αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Τραμπ έχει κερδίσει έδαφος επί του Μπάιντεν στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δόθηκε στη δημοσιότητα την Δευτέρα και έδειξε ότι η ψαλίδα έκλεισε λίγο σε σχέση με μια εβδομάδα πριν και ο Μπάιντεν ηγείται τώρα με 49% έναντι 45% του Τραμπ.

"Αν κερδίσουμε την Πενσιλβάνια, έχουμε κερδίσει τα πάντα", δήλωσε ο Τραμπ χθες το βράδυ σε συγκέντρωση στο Ίρι, το βορειοδυτικότερο άκρο της Πενσιλβάνια, όπου προειδοποίησε τους υποστηρικτές του ότι οι πολιτικές του Μπάιντεν θα καταστρέψουν τις θέσεις εργασίας στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας της πολιτείας αυτής.

Το ποσό που έχει στο ταμείο της η εκστρατεία για την επανεκλογή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συρρικνώθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς ο μεγιστάνας έμεινε πίσω από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν στην κούρσα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, γεγονός που τον βάζει σε μειονεκτική θέση τις τελευταίες εβδομάδες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σε ενημερωτικό έγγραφό της προς την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, το οποίο υποβλήθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ, η ομάδα του Τραμπ την πληροφορεί ότι διέθετε περίπου 63 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου, αφού δαπάνησε περίπου 139 εκατομμύρια τον περασμένο μήνα.

Έναν μήνα νωρίτερα, η εκστρατεία του Τραμπ διέθετε ποσό 121 εκατ. δολαρίων.

Η εκστρατεία του Μπάιντεν δεν έχει ακόμη ενημερώσει την Επιτροπή για τα ταμειακά της διαθέσιμα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάντως εντός του τρέχοντος μηνός, η ομάδα του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ ανέφερε πως, μαζί με το Δημοκρατικό κόμμα, είχε διαθέσιμα 432 εκατομμύρια δολάρια.

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ

Τουλάχιστον 35 εκατομμύρια αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη ψηφίσει, σύμφωνα με το U.S. Elections Project του πανεπιστημίου της Φλόριντα, πάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου των ψηφισάντων το 2016.

Ο Τραμπ, ο οποίος ακολουθεί και πάλι ένα φορτωμένο πρόγραμμα προεκλογικών συγκεντρώσεων αφού ανέρρωσε από την COVID-19, θα εμφανιστεί απόψε το βράδυ σε συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα.

Η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις θα βρίσκεται επίσης στη Βόρεια Καρολίνα όπου θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις κινητοποίησης των ψηφοφόρων στο Άσβιλ και στο Σάρλοτ.

Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, έδειξε ότι ο Μπάιντεν και ο Τραμπ είναι σχεδόν ισόπαλοι στη συγκεκριμένη πολιτεία με τον Μπάιντεν να συγκεντρώνει 49% και τον Τραμπ 46%.

Η εμφάνιση του Ομπάμα στην πορεία της προεκλογικής εκστρατείας αυτή την εβδομάδα γεμίζει το κενό που έχει προκύψει από την απουσία του Μπάιντεν, ο οποίος από την Δευτέρα βρίσκεται στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ για συναντήσεις και προετοιμασία ενόψει της τηλεμαχίας με τον Τραμπ στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Ο Ομπάμα προσέφερε δημόσια στήριξη στον Μπάιντεν αφού ο τελευταίος "κλείδωσε" το χρίσμα στη μάχη των Δημοκρατικών υποψηφίων για την εξασφάλισή του.

Έκτοτε έχει παραστεί σε εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της εκστρατείας του Μπάιντεν και έχει εκφωνήσει μια σημαντική ομιλία για λογαριασμό του στο συνέδριο του κόμματος, όπου έλαβε και επισήμως το χρίσμα ο υποψήφιος πρόεδρος.

H συμμετοχή στην προεκλογική εκστρατεία με φυσική παρουσία ανατράπηκε το 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού που έχει πλήξει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και έχει μετατρέψει τις παραδοσιακές προεκλογικές συγκεντρώσεις σε κίνδυνο για την δημόσια υγεία