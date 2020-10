Πολιτική

Μητσοτάκης: Βαρύτερες οι συνέπειες της πανδημίας για τις γυναίκες

Τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που προωθούν την ισότητα μεταξύ των δυο φύλων περιέγραψε ο πρωθυπουργός. Σύντομα η αύξηση της άδειας πατρότητας και της πατρικής γονικής άδειας.



"Η πρόσφατη πανδημία ήλθε να οξύνει το πρόβλημα, προσθέτοντας σε αυτό τη δική της διάσταση. Γιατί ενώ ο COVID απειλεί αδιακρίτως τους πάντες, οι συνέπειές του αποδεικνύονται βαρύτερες για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Κάτι που πιστοποιούν και όλες οι έρευνες, που έδειξαν δυστυχώς κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας τις ημέρες των περιοριστικών μέτρων", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση "Προωθώντας την ισότητα των φύλων: ο ρόλος και το πλαίσιο λειτουργίας των θεσμικών μηχανισμών για την ισότητα εν μέσω COVID-19".

Ο πρωθυπουργός ξεκινώντας ανέφερε μία φράση της Ελληνίδας φεμινίστριας Καλλιρόης Παρρέν το Μάρτιο του 1887.

"Νομίζομεν ότι η πολιτεία δεν θα βλαβή εκ της αναμίξεως ημών εις τα πράγματα αυτής. Ούτε και θα ζημιωθώσιν εκ τούτου οι άνδρες", έγραφε σε άρθρο της πριν από 133 χρόνια στην περίφημη τότε Εφημερίδα των Κυριών αποδεικνύοντας, όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ότι αυτό που αποκαλούμε "ισότητα των φύλων" αποτελεί μέγεθος δυναμικό που διατρέχει τον χρόνο και αλλάζει όψεις ανεξάρτητα από την θεσμική του κατοχύρωση.

"Γιατί πράγματι, 13 δεκαετίες από τότε, οι Ελληνίδες έχουν εισέλθει δυναμικά στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η ίδια η χώρα, άλλωστε, είναι υπερήφανη έχοντας την πρώτη γυναίκα στο ύπατο αξίωμά της.

Η αληθινή ισότητα, όμως, παραμένει διαρκές ζητούμενο που δοκιμάζεται στην καθημερινότητα, καθώς οι διακρίσεις καραδοκούν παντού: Στο σπίτι, στην εκπαίδευση, στη δουλειά, στην κοινωνία. Καθώς μάλιστα η τελευταία εξελίσσεται, εξελίσσονται μαζί της και οι τρόποι με τους οποίους, κάθε φορά, εκδηλώνονται οι αδικίες", επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας είπε ότι ο ιός λειτούργησε ως επιταχυντής θετικών αντιδράσεων, ότι ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά Πολιτείας και Κοινωνίας και ότι οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις που απαλλάσσουν την εργασία και το δημόσιο χώρο από έμφυλα στερεότυπα και κατοχυρώνουν την οικογενειακή εστία ως ασφαλές καταφύγιο για όλα τα μέλη της.

"Ταυτόχρονα, λοιπόν, με τη μάχη για την προστασία της δημόσιας υγείας, η Ελλάδα προσάρμοσε ανάλογα και τις δράσεις της με βάση τους στόχους του Συμβουλίου της Ευρώπης και την πενταετή Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων", είπε τονίζοντας ότι ύστερα από περίπου εννέα μήνες ο απολογισμός της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας δεν είναι μικρός.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

"- Στην πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, δίπλα στην Εθνική Γραμμή SOS 15900, 42 συμβουλευτικά κέντρα παρέχουν ήδη ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε θύματα τέτοιων περιστατικών. Ενώ οι 18 ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες πλαισιώθηκαν και από νέα καταλύματα, όπου γίνονται δωρεάν εξετάσεις από την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία.

- Τους μήνες της πανδημίας ιδρύθηκαν προσωρινά καταλύματα και, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, η ιατρική παρακολούθηση επεκτάθηκε και στα παιδιά των γυναικών αυτών. Όπως και οι καμπάνιες ενημέρωσης προσαρμόστηκαν και αυτές στις ανάγκες. Έτσι, το γενικό σύνθημα "Μένουμε σπίτι" συνοδεύθηκε και από το μήνυμα "Μένουμε Σπίτι, αλλά δεν Μένουμε Σιωπηλές".

- Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες-πρόσφυγες, το έργο "Survivor", για όσες έχουν υποστεί έμφυλη βία, παρείχε πληροφόρηση, με φυλλάδια στις γλώσσες τους, για το τι πρέπει να κάνουν στη διάρκεια των περιορισμών. 'Αλλωστε και οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Υποδοχής παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια για την πρόληψη και τον εντοπισμό της σεξουαλικής βίας μεταξύ των προσφυγικών πληθυσμών.

- Μαθαίνω, τέλος, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό -αποτελούσε εξάλλου προεκλογική μας εξαγγελία- ότι από τις αρχές του 2021 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς". Για μια ισορροπημένη ζωή στο σπίτι και ένα φιλικό προς τις γυναίκες εργασιακό περιβάλλον. Όπως άλλωστε και η δράση "PEGASUS" για την κάλυψη του αποκαλούμενου "έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος". Είναι πρωτοβουλίες που, πράγματι, απαντούν σε ανάγκες των καιρών".

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως όλα αυτά δεν παύουν να αποτελούν αμυντικές κινήσεις απέναντι στις εξάρσεις των διακρίσεων. "Υπάρχει και το θεσμικό πεδίο, που εκκινεί από την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στο Σύνταγμα του 1975 και φτάνει μέχρι τις ρυθμίσεις της δικής μας κυβέρνησης, που την θεσμοθετούν στις διοικήσεις των εταιρειών και των αθλητικών σωματείων", πρόσθεσε.

Επιπλέον είπε ότι σε λίγες ημέρες η χώρα θα ενσωματώσει και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αύξηση της άδειας πατρότητας και της πατρικής γονικής άδειας ενώ είπε ότι οι θεσμικές αποφάσεις και οι πρακτικές δράσεις θα συνεχιστούν.

"Η υπόθεση της ισότητας των φύλων θα είναι πάντα μία μεταρρύθμιση βαθιά πολιτισμική. Μία δυναμική αντίληψη για την ίδια τη ζωή δηλαδή, που θα πρέπει να διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές επιλογές αλλά και κάθετα όλες τις κοινωνικές μας συμπεριφορές", επισήμανε.