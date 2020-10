Κόσμος

Τραμπ: η Κίνα φταίει για την πανδημία του κορονοϊού

Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά δεν είναι δική μου ευθύνη που ο κορονοϊός ήρθε στις ΗΠΑ, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τελευταίου τηλεοπτικού ντιμπέιτ του με τον Δημοκρατικό υποψήφιο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνησή του, όμως επέρριψε την ευθύνη για την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα του στην Κίνα.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη», σημείωσε ο Τραμπ σε μια από τις ανταλλαγές του με τον Μπάιντεν. Αλλά «δεν είναι δικό μου φταίξιμο που ήρθε εδώ, η Κίνα φταίει», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως η χώρα «μαθαίνει να ζει» με τον ιό, πράγμα στο οποίο ο Μπάιντεν αντέταξε πως ο κόσμος «μαθαίνει να πεθαίνει» από την COVID-19.

«Το πολεμάμε και πολεμάμε σκληρά (...). Το ξεπερνάμε. Φεύγει», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Με πρόσβαλε. Έμαθα πολλά (...). Πρέπει να ανακάμψουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τη χώρα μας», επέμεινε ο Τραμπ.

Νωρίτερα ο Μπάιντεν, που τόνισε ότι κάποιος που «ευθύνεται για τόσους θανάτους» δεν πρέπει να παραμείνει πρόεδρος, σημείωσε πως «αυτός είναι ο ίδιος κύριος που σας έλεγε πως [η πανδημία] θα είχε τελειώσει το Πάσχα. Ο ίδιος που σας έλεγε μην ανησυχείτε, θα έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Και οδεύουμε σε έναν μαύρο χειμώνα, κι ακόμα δεν έχει σαφές σχέδιο».

Στο οποίο ο Τραμπ απάντησε «δεν είμαι διόλου σίγουρος πως θα έχουμε μαύρο χειμώνα. Ανοίγουμε τη χώρα μας».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Τραμπ εξήρε τη συντονίστρια, την Κρίστεν Γουέλκερ, παρότι την είχε χαρακτηρίσει προκατειλημμένη εναντίον του πριν από το ντιμπέιτ, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν αισθητά καλύτερη, την πρώτη ώρα της εκπομπής, από ότι στην πρώτη τηλεμαχία. «Σέβομαι πολύ τον τρόπο που το χειρίζεσαι αυτό», είπε ο Τραμπ στην παρουσιάστρια.

Οι δύο υποψήφιοι συγκρούστηκαν για το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, με τον Τραμπ να λέει πως κατάφερε να διαλύσει το Obamacare και ότι θα «καταρτίσει» ένα «όμορφο» νέο σύστημα αν επανεκλεγεί. Κατηγόρησε τον Μπάιντεν πως θέλει να φέρει τον «σοσιαλισμό».

Ο Μπάιντεν αντέτεινε ότι ο Τραμπ διακατέχεται από «σύγχυση» και του αποδίδει θέσεις που εκφράζει η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών.