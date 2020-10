Life

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: To fast food που τράβηξε την προσοχή του

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε στο επίκεντρο των βρετανικών ΜΜΕ. Ο φακός των media τον συνέλαβε έξω από ένα κατάστημα fast food να κοιτάει με τεταμένη προσοχή.

Ο 38χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ, Δούκας του Κέιμπριτζ, εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου, “κάρφωσε” το βλέμμα του στο γεύμα ενός πελάτη αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Αφού επισκέφθηκε την έκθεση φωτογραφίας Hold Still στο Λονδίνο που καταγράφει τη ζωή στην καραντίνα πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ “συνελήφθη” από φωτογραφικό φακό να κοιτάει από το παράθυρο ενός εστιατορίου KFC κοντά στον σταθμό Γουότερλου.

Φυσικά, η αλυσίδα εστιατορίων δεν μπορούσε να προσπεράσει αυτήν την εξαιρετική ευκαιρία μάρκετινγκ και δημοσίευσε τη φωτογραφία στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Τα σχόλια χρηστών στο Twitter είναι αμέτρητα και ξεκαρδιστικά με κάποιους να προτείνουν να προστεθεί στο μενού «εστεμμένο κοτόπουλο» και άλλους να αναρωτιούνται πώς αντέδρασε ο πελάτης του εστιατορίου όταν διαπίστωσε ότι από την άλλη πλευρά της βιτρίνας είναι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τον κοιτάζει επίμονα.



“Μοιάζει σαν μικρό παιδάκι που κοιτάζει σε κατάστημα παιχνιδιών και θέλει ό,τι έχει μέσα”, αναφέρει άλλος χρήστης. “Chicken a la King”, είναι ένα ακόμη σχόλιο.