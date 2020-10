Κόσμος

Θετικός στον κορονοϊό ο Πρόεδρος της Πολωνίας

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Αντρέι Ντούντα. Αυστηρά μέτρα λαμβάνει η χώρα μετά την αύξηση των κρουσμάτων.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, αλλά νιώθει καλά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Προεδρίας Μπλαζέι Σπιχάλσκι στο Twitter.

"Ο πρόεδρος υποβλήθηκε χθες σε τεστ κορονοϊού. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ο πρόεδρος είναι καλά. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες", επεσήμανε ο Σπιχάλσκι.

Κλείνουν μπαρ και εστιατόρια

Η κυβέρνηση της Πολωνίας θα κλείσει για δύο εβδομάδες τα εστιατόρια και τα μπαρ, τα οποία θα μπορούν να δίνουν μόνο φαγητό σε πακέτο, και θα περιορίσει σε πέντε άτομα τις επιτρεπόμενες συναθροίσεις. Παράλληλα απαγορεύονται οι γάμοι, ενώ μειώνεται δραστικά ο αριθμός των ατόμων μέσα στα καταστήματα, τα μέσα μεταφοράς και τις εκκλησίες.



Ο Αντρέι Χόρμπαν, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού υπεύθυνος για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, δήλωσε στον ιδιωτικό σταθμό Radio Zet ότι η κυβέρνηση θα συστήσει στους πολίτες 70 ετών και άνω να παραμένουν στα σπίτια τους και ενθαρρύνει την τηλεργασία, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα παιδιά θα επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους στη διάρκεια της ημέρας μόνο με τη συνοδεία ενός ενήλικα, ενώ στο σχολείο θα συνεχίσουν να πηγαίνουν κανονικά μόνο οι μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Οι υπόλοιποι μαθητές θα υποχρεωθούν σε τηλεκπαίδευση. Κλειστά γυμναστήρια και πισίνες.