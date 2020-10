Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι τον Φεβρουάριο

Εγκρίθηκε το σχετικό νομοσχέδιο από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ενώ η χώρα μετρά καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε σήμερα, σε πρώτη ανάγνωση, την παράταση έως τις 16 Φεβρουαρίου στη Γαλλία της κατάστασης έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, ένας ειδικό καθεστώς που επιτρέπει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει περιορισμούς ενώπιον της κρίσης Covid-19.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε με 71 ψήφους υπέρ έναντι 35 κατά, αναμένεται στη Γερουσία την Τετάρτη, για να πάρει το οριστικό πράσινο φως στις αρχές Νοεμβρίου.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη Άνοιξη, η αντιπολίτευση, της αριστεράς όπως και της δεξιάς, ύψωσε τους τόνους στο κοινοβούλιο, εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι «τίθενται μεταξύ παρενθέσεων οι ατομικές ελευθερίες» από αυτή την «ατομική βόμβα» της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης τέθηκε σε ισχύ μέσω διατάγματος πριν από μία εβδομάδα, όμως προκειμένου να παραταθεί περάν του ενός μήνα είναι απαραίτητο ένα νομοσχέδιο. Μπορεί να αρθεί πρόωρα σε περίπτωση βελτίωσης των δεδομένων.

Όμως, οι προοπτικές είναι ζοφερές: ο απολογισμός θα «επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, ό,τι κι αν κάνουμε», λόγω της δυναμικής της επιδημίας, διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν. Ο ίδιος ευχήθηκε να επικρατήσει «εθνική ενότητα», κάτι το δύσκολο εντός της Εθνοσυνέλευσης.

«Δεν είναι ένα κείμενο πεποιθήσεων», αλλά «ένα κείμενο ευθύνης που μας επιτρέπει να προστατεύσουμε ενεργά τους Γάλλους σε αυτήν την περίοδο που θα είναι μακρά και δύσκολη», υπογράμμισε.

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα 45.422 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού για τις τελευταίες 24 ώρες, ένα νέο ρεκόρ, αφού κατέγραψε 42.032 χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, 138 άνθρωποι πέθαναν από επιπλοκές της νόσου Covid-19 τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε 34.645.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανήλθε σε 1.086.497, αφότου πέρασε το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου μολύνσεων για πρώτη φορά χθες.

Επιπλέον, το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε πως το 16% όλων των τεστ που διεξάγονται για κορονοϊό είναι θετικό, ένα νέο υψηλό και ένας αριθμός διπλάσιος από τα επίπεδα πριν από έναν μήνα.

Σχεδόν 2.500 ασθενείς με Covid-19 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και υπό μηχανική υποστήριξη σήμερα.