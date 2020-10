Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: νόσησαν περισσότεροι από 120 εργαζόμενοι στα Μπολσόι

Ο διευθυντής του θεάτρου Μπολσόι επισήμανε ότι μεταξύ των νοσησάντων είναι και ηθοποιοί και εργαζόμενοι που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό.

Περισσότεροι από 120 εργαζόμενοι του Κρατικού Θεάτρου Μπολσόι της Ρωσίας, που αποτελούν το 3% και πλέον του δυναμικού του, μολύνθηκαν από τον κορονοϊό, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του θεάτρου Βλαντίμιρ Ουρίν κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου για θέματα Πολιτισμού και Τέχνης παρά τω προέδρω.

«Το πρωινό μου σήμερα ξεκίνησε με την αναφορά ότι στο θέατρο ασθενούν 124 άτομα, δηλαδή ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 3% των εργαζομένων στο θέατρο Μπολσόι. Είναι μεγάλος αριθμός», δήλωσε ο Ουρίν προσθέτοντας ότι μόνο μια παράσταση είχε αναβληθεί από την αρχή της σεζόν τον Σεπτέμβριο.

Αυτή τη στιγμή εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού σε αρκετά θέατρα της Μόσχας έχουν αναβληθεί οι παραστάσεις.