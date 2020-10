Κοινωνία

“Καλλιστώ”: στις 11 Νοεμβρίου η απολογία του πλοιάρχου του Maersk Launceston

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πλοίαρχος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ενώ κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα.

Προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2020, έλαβε από την εισαγγελία Πειραιά, ο Πολωνός πλοίαρχος του φορτηγού πλοίου μεταφοράς κοντέινερ "Maersk Launceston", που τις πρωινές ώρες της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2020 συγκρούστηκε στο λιμάνι του Πειραιά με το ναρκοθηρευτικό του Πολεμικού Ναυτικού, «Καλλιστώ», με αποτέλεσμα το πολεμικό πλοίο να κοπεί στα δύο και να τραυματιστούν ελαφρά δύο μέλη του πληρώματός του.

Ο πλοίαρχος που κατηγορείται για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και για παραβάσεις των διεθνών κανόνων αποφυγής σύγκρουσης αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ενώ κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα.

Σημειώνεται ότι το λιμεναρχείο Πειραιά ζήτησε από το δικαστήριο προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των πραγματογνωμόνων και όλα τα στοιχεία με τις καταγεγραμμένες κινήσεις των δύο πλοίων στο marine traffic (διεθνές σύστημα καταγραφής πορείας των πλοίων), να επισυναφθούν στη δικογραφία.

Στο φορτηγό πλοίο "Maersk Launceston" στο οποίο έχει απαγορευθεί ο απόπλους έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι επιθεωρήσεις, προκειμένου να αρθεί ο απόπλους του και να συνεχίσει το δρομολόγιό του.