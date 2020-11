Αθλητικά

Κορονοϊός: νέα κρούσματα στην εθνική χάντμπολ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αθλητές τέθηκαν σε περιορισμό και αποχή από προπονήσεις και αγώνες, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο ΓΓΑ - ΕΟΔΥ.

Με ανακοίνωση, που εξέδωσε την Κυριακή, η ομοσπονδία χειροσφαίρισης έκανε γνωστό ότι ακόμα δύο διεθνείς παίκτες Εθνικής ανδρών βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ αναφέρει:

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει ότι οι διεθνείς αθλητές της Εθνικής Ανδρών υποβλήθηκαν χθες σε νέα τεστ covid-19. Από τα δείγματα προέκυψαν δύο θετικά που ανήκουν στους αθλητές της ΑΕΚ, Παναγιώτη Νικολαϊδη και Γιάννη Καλόμοιρο, δηλαδή επαφές του πρώτου θετικού κρούσματος (Χαράλαμπος Δομπρής) που είχε προκύψει την περασμένη Τρίτη.

Οι αθλητές τέθηκαν σε περιορισμό και αποχή από προπονήσεις και αγώνες, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο ΓΓΑ- ΕΟΔΥ. Η Ομοσπονδία εύχεται περαστικά στους διεθνείς αθλητές και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».