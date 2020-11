Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές 2020: Η μάχη, το ρεκόρ και τα αποτελέσματα της κάλπης

Τελευταία ευκαιρία για εκατομμύρια Αμερικανούς να ψηφίσουν. Σε κλίμα πόλωσης ολοκληρώθηκε η προεκλογική περίοδος. Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα.

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να επιλέξουν ανάμεσα στον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ και τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν σε μια εκλογική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την πόλωση.

Φαβορί στις δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες, ο 77χρονος Τζο Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, ελπίζει εντέλει να καταφέρει να πάρει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου σ' αυτή την τρίτη προσπάθειά του.

Στην άλλη πλευρά, προικισμένος με μια αδιαμφισβήτητη ενέργεια όταν απευθύνεται από το βήμα, ο 74χρονος Ρεπουμπλικανός απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ, που διεξήγε μια απίστευτα επιθετική προεκλογική εκστρατεία, δηλώνει ότι θα κάνει ξανά την έκπληξη, όπως το 2016.

"Αύριο θα γράψουμε ξανά ιστορία", δήλωσε ο Τραμπ στην τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση στο Γκραντ Ράπιντς, στο Μίσιγκαν, αναφερόμενος σε μια επερχόμενη "υπέροχη νίκη" στις εκλογές αυτές.

"Αισθάνομαι ότι βαίνουμε προς μια μεγάλη νίκη", είχε δηλώσει μερικές ώρες νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν από το Πίτσμπουργκ, την πόλη από την οποία είχε επίσης ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία πριν από 18 μήνες.

Στην φετινή προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ κυριάρχησε η πανδημία της COVID-19, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230.000 ανθρώπους στη χώρα και η οποία επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες μέρες.

"Όχι άλλα τέσσερα χρόνια!"

"Δεν θα υποστηρίξω άλλα τέσσερα χρόνια με τον Τραμπ", δήλωσε η Τζέιν Πέρι, μια 65χρονη υποστηρίκτρια του Μπάιντεν στο Πίτσμπουργκ, όπου ο πρώην αντιπρόεδρος του Ομπάμα μετείχε χθες, Δευτέρα, το βράδυ σε συνάντηση που έγινε παρουσία της Lady Gaga.

Αντιθέτως η 42χρονη Λάρα Σμιτ δήλωσε ότι ελπίζει σε ένα "τσουνάμι" υπέρ του απερχόμενου προέδρου, τον οποίο άκουσε να μιλά με πολύ θέρμη στο Σκράντον. "Όμως αν οι επιστολικές ψήφοι προκαλέσουν νοθεία, θα πέσω στα γόνατα για να προσευχηθώ", σημείωσε, εκφράζοντας ανησυχία.

Την ώρα που κάποιες πόλεις προετοιμάζονται για ενδεχόμενα βίαια έκτροπα, οι ΗΠΑ δίδουν στον κόσμο την εικόνα μιας χώρας χωρισμένης σε δύο στρατόπεδα, τα οποία δεν μιλούν πια μεταξύ τους.

Για μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ επισείει το φάσμα μιας "ριζοσπαστικής αριστεράς" έτοιμης να μεταμορφώσει την πρώτη παγκόσμια δύναμη σε μια "Βενεζουέλα σε μεγάλη κλίμακα".

Την ίδια ώρα οι Δημοκρατικοί, ο Τζο Μπάιντεν έχοντας στο πλευρό του τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, πολλαπλασίαζαν από την πλευρά τους τις προειδοποιήσεις τους για τις ενδεχομένως καταστροφικές συνέπειες που θα έχει για τους δημοκρατικούς θεσμούς των ΗΠΑ μια δεύτερη θητεία Τραμπ.

Έναρξη της εκλογικής διαδικασίας

Σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει στην πρώιμη διαδικασία, είτε δια ζώσης είτε μέσω ταχυδρομείου, για να αποφύγουν τον συνωστισμό στα εκλογικά τμήματα εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ επικρίνει την επιλογή της επιστολικής ψήφου, ισχυριζόμενος, χωρίς να το τεκμηριώνει, ότι μπορεί να οδηγήσει σε εκλογική νοθεία.

Οι πέντε ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς, που είναι ένα χωριουδάκι 12 κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, έδωσαν σήμερα συμβολικά το εναρκτήριο λάκτισμα των αμερικανικών εκλογών, ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, ψηφίζοντας ομόφωνα τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν.

Το χωριό αυτό που βρίσκεται χαμένο μέσα στα δάση του Νιου Χάμσαϊρ, κοντά στην μεθόριο με τον Καναδά, τηρεί την παράδοση αυτή από το 1960, η οποία του έχει χαρίσει και τον τίτλο του "Πρώτου στο Έθνος", δηλαδή του πρώτου μέρους στις ΗΠΑ που ψηφίζει στις εκλογές.

Με εξαίρεση και το διπλανό του χωριό Μίλσφιλντ, το οποίο ψήφιζε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα περισσότερα εκλογικά τμήματα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ θα ανοίξουν στις 06:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος) ή στις 07:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα.

Δύο διαμετρικά αντίθετοι υποψήφιοι

Στις εκλογές αυτές υπάρχει από τη μια πλευρά ένας δισεκατομμυριούχος της Νέας Υόρκης, μεγιστάνας των ακινήτων, που πέρασε από την τηλεοπτική πραγματικότητα προτού εισβάλει στην πολιτική με ένα λαϊκιστικό μήνυμα, το "Πρώτα η Αμερική", και που συνεχίζει να αυτοπροβάλλεται ως το "αουτσάιντερ" παρά τα τέσσερα χρόνια που έμεινε στον Λευκό Οίκο.

Από την άλλη υπάρχει ένας παλαίμαχος της πολιτικής που προέρχεται από τη μεσαία τάξη, έχει στο ιστορικό του 36 χρόνια ως γερουσιαστής και στη συνέχεια 8 ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υπόσχεται να επουλώσει τα τραύματα ενός πληγωμένου έθνους, κερδίζοντας "τη μάχη για την ψυχή του έθνους".

Έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες το 1988 και το 2008, ο Τζο Μπάιντεν, καθαρό προϊόν της μετριοπαθούς πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, επιβλήθηκε στις προκριματικές που έγιναν στο κόμμα του με ένα απλό μήνυμα: να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, "τον χειρότερο πρόεδρο" στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ.

Σιγά σιγά μετέτρεψε επίσης τις σημερινές εκλογές σε ένα δημοψήφισμα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος την πανδημία του νέου κορονοϊού .

Αυτόν, από την πλευρά του, δεν έπαψε να τον προλαμβάνει η υγειονομική αυτή κρίση, την οποία προσπαθούσε συνέχεια να υποβαθμίσει, έως ότου προσβλήθηκε και ο ίδιος από τον νέο κορονοϊό και νοσηλεύτηκε στις αρχές του Οκτωβρίου. "Θεραπεύτηκα" και "απέκτησα ανοσία", δηλώνει έκτοτε, ξαναρχίζοντας την προεκλογική του εκστρατεία με αδιαμφισβήτητη ενέργεια και καλώντας τους Αμερικανούς να μην επιτρέψουν στην COVID-19 να "κυριαρχήσει" στις ζωές τους.

Πολύ αυξημένη συμμετοχή

Η συμμετοχή στις σημερινές εκλογές στις ΗΠΑ προαναγγέλλεται αυξημένη σε ιστορικά επίπεδα, καθώς περισσότεροι από 97 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων -δια ζώσης ή δι' αλληλογραφίας-, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% του συνολικού αριθμού των ψηφοφόρων που ψήφισαν στις εκλογές του 2016.

Οι Δημοκρατικοί είχαν καλέσει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν φέτος εκ των προτέρων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού και τώρα μένει να διαπιστωθεί αν οι Ρεπουμπλικανοί, οι οποίοι παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την τάση να επισκεφθούν την επίσημη ημέρα των εκλογών τα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν, θα τηρήσουν πιστά το ραντεβού τους.

Η συγκέντρωση ενός αριθμού ρεκόρ επιστολικών ψήφων, οι οποίες σε ορισμένες πολιτείες θα μπoρούσαν να συρρέουν ως και μέρες μετά τη σημερινή, εγκυμονεί τον κίνδυνο να περιπλακεί η καταμέτρηση ή ακόμη να καθυστερήσει η ανακοίνωση του νικητή, αν το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο.

"Όταν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία, οι δικηγόροι μας θα είναι έτοιμοι", προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται πεισματικά να δεσμευτεί ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών σε περίπτωση ήττας του, κάτι που δεν έχει ξανακάνει κανένας απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Για να κερδίσει τις εκλογές, ένας υποψήφιος δεν χρειάζεται την πλειοψηφία των ψήφων σε εθνικό επίπεδο: Θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 270 από τους 538 μεγάλους εκλέκτορες που εξασφαλίζει σε επίπεδο πολιτειών.

Σήμερα το βράδυ, αρχικά τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα στην Φλόριντα, μια από τις πιο διάσημες πολιτείες-κλειδί για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, η οποία έχει μάλιστα υποσχεθεί να δείξει το χρώμα που κερδίζει ήδη από την νύχτα των εκλογών. Χωρίς αυτήν την πολιτεία, στην οποία είχε κερδίσει το 2016, η νίκη είναι σχεδόν αδύνατη για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιθέτως, αν καταφέρει να διατηρήσει την Φλόριντα, όπου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις παλεύει στήθος με στήθος με τον Τζο Μπάιντεν, η προσοχή θα στραφεί στην Πενσιλβάνια, τη γενέτειρα του Δημοκρατικού υποψηφίου. Εκεί, η πρόθεση ψήφου εμφανίζεται λίγο πιο θετική απέναντι στον πρώην αντιπρόεδρο, αλλά και εκεί η μεταξύ τους διαφορά εμπίπτει στο περιθώριο σφάλματος.

