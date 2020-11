Κόσμος

Γκρίζοι Λύκοι: διαλύθηκε η οργάνωση στη Γαλλία

Το κίνημα των Γκρίζων Λύκων διαλύθηκε κατά το γαλλικό υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις εντολές του προέδρου της Δημοκρατίας.

Η ακραία εθνικιστική οργάνωση Γκρίζοι Λύκοι διαλύθηκε σήμερα στην Γαλλία με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνωσε στο Twitter ο υπουργός Εσωτερικών.

«Το κίνημα των Γκρίζων Λύκων διαλύθηκε κατά το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις εντολές του προέδρου της Δημοκρατίας», ανακοίνωσε ο Ζεράρ Νταρμανέν.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η οργάνωση «υποκινούσε τις διακρίσεις και το μίσος και είχε εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες».