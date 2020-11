Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης για νοσοκομεία: Θα εξυπηρετούνται χρόνια περιστατικά και επείγοντα

"Υπάρχει επάρκεια φαρμάκων", διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

"Το σύστημα υγείας έχει πεπερασμένες δυνάμεις Όσο προετοιμασμένοι κι αν είμαστε, η κατάσταση μπορεί να φτάσει σε οριακό σημείο", σημείωσε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων περιορισμού που θα εφαρμοστεί από το ερχόμενο Σάββατο, με την μορφή του ολικού lockdown.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα νοσοκομεία της χώρας είναι έτοιμα να υποδεχθούν ασθενείς με κορονοϊό, τόσο τα νοσοκομεία αναφοράς αλλά και όλα τα υπόλοιπα και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται κανονικά τα επείγοντα περιστατικά, αλλά και οι νοσηλείες και η φροντίδα ασθενών με χρόνια νοσήματα. Οι χημειοθεραπείες των ογκολογικών ασθενών θα χορηγούνται κανονικά, συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις απλές κλίνες νοσηλείας Covid είπε ότι σε αυτές νοσηλευθήκαν 600 ασθενείς με κορονοϊό μέσα σε μόλις 10 ημέρες, ενώ η συνολική δυναμικότητα του ΕΣΥ είναι σήμερα 3.339 απλές κλίνες, από τις οποίες οι 2000 είναι κενές.

Επίσης, τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει διασφαλίσει επάρκεια φαρμάκων για την αντιμετώπιση των ασθενών με κορονοϊό και πρόσθεσε ότι το εμβόλιο κατά του ιού θα χορηγηθεί δωρεάν όταν θα είναι έτοιμο προς διάθεση, μετά την έγκρισή του από τους διεθνείς οργανισμούς. "Δεν θα αφήσουμε κανέναν πολίτη πίσω στη μάχη με τον κορονοϊό", ανέφερε συγκεκριμένα ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

"Πεπερασμένο το σύστημα υγείας, γι΄αυτό παίρνουμε μέτρα"

Ο κ. Κοντοζαμάνης δήλωσε ότι το σύστημα υγείας δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες, ωστόσο, και αυτό που προσπαθούμε να προλάβουμε με τα σκληρά μέτρα και το lockdown στο οποίο προχωρά η χώρα από το ερχόμενο Σάββατο, για να περιοριστεί η εκθετική διασπορά της νόσου Covid.

Παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τις κλίνες ΜΕΘ κορονοϊού, και ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί κατά 53,6% από τις αρχές καλοκαιριού. Στην υπάρχουσα μέχρι τότε δυναμικότητα του ΕΣΥ σε κλίνες Εντατικής Θεραπείας, προστέθηκαν επιπλέον 300 κλίνες, ενώ μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται περαιτέρω αύξηση.

Συγκεκριμένα, σήμερα υπάρχουν σε όλη την επικράτεια 160 κενές κλίνες Covid -σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη- σε σύνολο 1.038 κλινών ΜΕΘ για όλα τα νοσήματα. Στην Αθήνα συγκεκριμένα από τις 164 κενές ΜΕΘ Covid, κενές είναι οι 61, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 87 κενές είναι οι 19.

Αναφερόμενος, τέλος, στα τεστ που γίνονται για τον κορονοϊό, είπε ότι από τις 6500 τον Ιούνιο φτάσαμε στα 30.000 τεστ κάθε μέρα σήμερα» τα οποία πλέον μπορούν να γίνονται σε πολλά περιφερειακά ιατρεία και σε 180 κέντρα υγείας. Επίσης, πρόσθεσε ότι υπάρχουν αποθέματα εξοπλισμού αυτοπροστασίας για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και έχει διασφαλιστεί η επάρκεια των απαραίτητων φαρμάκων.