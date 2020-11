Οικονομία

Αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Νοέμβριο

Οι ημερομηνίες υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η θεσμοθετημένη διαδικασία για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ανά μήνα αναφοράς, προβλέπει την πραγματοποίησή της από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μέσα στον επόμενο μήνα από το μήνα αναφοράς, δεδομένης της διαφορετικής έναρξης και λήξης των αναστολών συμβάσεων εργασίας εντός του μήνα, αλλά και των διαφορετικών εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δύναται να τίθενται σε αναστολή, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, για το μήνα Νοέμβριο, οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους από τις 15/11/2020 έως και τις 7/12/2020. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται και οι ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο ίδιο ανωτέρω διάστημα, δηλαδή από τις 15/11/2020 έως και τις 7/12/2020, στις περιπτώσεις που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη.

Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ανωτέρω εργαζόμενους, θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέχρι τέλος του μήνα.

Ειδικότερα, για τις κλειστές επιχειρήσεις, βάσει ΚΑΔ, για τον Νοέμβριο και εξαιρετικά γι' αυτήν την περίπτωση, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού εγκαίρως, οι υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους θα υποβληθούν από τις 15/11/2020 έως και τις 24/11/2020. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται και οι ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο ίδιο ανωτέρω διάστημα, δηλαδή από τις 15/11/2020 έως και τις 24/11/2020, στις περιπτώσεις που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη.

Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους των κλειστών επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ, θα πραγματοποιηθούν από τις 27/11/2020 έως και τις 3/12/2020.