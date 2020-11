Κοινωνία

Τραγωδία εν πλω: Νεκρός επιβάτης πλοίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν το πλοίο έφθασε στο λιμάνι, ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεκρός μέσα στο πλοίο “Έλυρος” εντοπίστηκε το πρωί ένας 75χρονος άνδρας.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Χανίων ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ ”Έλυρος” ότι ένας 75χρονος Έλληνας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω από τον Πειραιάς με προορισμό τα Χανιά.

Κατά τον κατάπλου του εν λόγω πλοίου στον λιμένα Χανίων, ο 75χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ”Αγ. Γεώργιος”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ZarpaNews.gr